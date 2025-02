Bello pasa revista al mercado de invierno del Xerez DFC y respalda a David Sánchez

El mercado de invierno de la temporada 24/25 se cerró el pasado lunes y el Xerez DFC lo ha solventado con cinco salidas, Carri, Álex Castroviejo, Hugo Carrillo, Pepe Rincón y Teté, cuatro incorporaciones, todas de jugadores de ataque, Sergio García, Fran Núñez, Ingoma Mwanza y Renato Santos. Finalmente, el club lo da por finiquitado y no incorporará a un central sub-23, que era su objetivo tras el fichaje de Carrillo por el Real Zaragoza. Antonio Bello, director deportivo azulino, ha pasado revista a este intenso mes, se muestra contento con las incorporaciones, lamenta no haber cerrado la llegada de un central sub-23 porque se les cayó a última hora, admite que no esperaba la salida de Teté, que Abraham rechazó una oferta de superior categoría y subraya que el entrenador no está cuestionado y que lo ve con fuerzas para revertir la situación.

Bello ha explicado sobre el mercado que "lo damos por finalizado, es un mercado muy muy complicado, tuvimos incorporaciones cerradas que se nos cayeron a última hora y estamos contentos con lo que hemos podido traer dentro de nuestras posibilidades. Con la llegada de Renato, por ejemplo, que ha sido la última, estamos muy satisfechos porque es un jugador distinto a lo que teníamos y nos va a aportar experiencia y calidad en el último tercio de campo, que es lo que necesitamos. Tanto el míster como yo, hemos visto muchas opciones, y han venido las que hemos creído que eran lo que el club necesitaba".

Tras la marcha de Hugo al Zaragoza, enfocaron sus esfuerzos para buscar un central sub-23 que supliera al canterano, pero finalmente no pudo ser. "Nos hubiese gustado cerrarlo, fue una de las incorporaciones que se nos cayó a última hora. Teníamos el acuerdo con el futbolista, pero no dependía de nosotros porque venía de un filial, el chico quería venir aquí, pero a última hora el Córdoba no le dejó salir porque tenía prevista otra incorporación que se les cayó. Es una posición que se nos ha quedado sin ese jugador sub-23 que andábamos buscando, pero estamos tranquilos, no nos preocupa. Marcelo el año pasado jugó varios partidos de central y estamos tranquilos".

La salida de Teté explica el director deportivo xerecista que "no la esperábamos. En principio, era uno de los futbolistas que estaba en la rampa de salida y, al final, el mercado da muchas vueltas. El míster habló con él y se lo comentó, le dijo que no iba a salir porque el mercado es complicado, casi todos los directores deportivos de todos los clubes dicen lo mismo. La mayoría de equipos no puede incorporar lo que cree que necesita y le dijimos que se quedaba, pero tenía una cláusula de rescisión baja y no le podíamos renovar para subirle la cláusula. Fue una operación que no esperábamos, que nos dejó un poco descolocados, pero al final la hemos resuelto bien".

Teté pagó su cláusula y se marchó, pero hubo otros jugadores en la plantilla que finalmente optaron por quedarse y en ese sentido, desvela: "Hubo varios casos y uno de esos casos ha sido el de Abraham, que tuvo una oferta de un club de superior categoría que venía pagando la cláusula y tanto él como su representante se han querido quedar aquí, que estaban comprometidos con el Xerez DFC y que en la situación en la que estábamos no veían adecuado dejarnos y ahí se demuestran los valores de un chaval que está comprometido, eso es de agradecer y la gente lo tiene que saber".

La plantilla que se ha quedado la considera "capacitada para sacar la situación adelante, hemos traído jugadores de perfiles distintos, que nos van a ayudar. Sergio es diferente a Fran, aunque los dos son extremos, y también a Renato. Estamos contentos".

David Sánchez está viviendo sus momentos más duros al frente del plantel y Bello lo ve fuerte. "Lo hemos hablado tantas veces... Viendo los partidos los domingos, pocos equipos se han mostrado superiores a nosotros ¿Qué pasa? Resultados. Al míster lo veo con mucha fuerza, con muchas ganas y deseando que llegue el domingo para revertir la situación".

Pero el fútbol, como él mismo dice, son resultados y en el caso de no llegar ante el Águilas "no nos hemos planteado nada, la verdad. Sabemos que todo es cuestión de resultados, el míster es el primero que lo sabe, pero no es una situación que me planteo. Creemos que está haciendo un buen trabajo, aunque sí que es verdad que los resultados no nos están acompañando y que es una decisión que se tiene que tomar en frío, no se puede tomar en caliente después de acabar un partido".