Salmerón aspira a cortar la sangría de derrotas del Almería B en su debut frente al Xerez DFC

Xerez DFC y Almería B se citan este domingo (17:00) en Chapín con nuevos inquilinos en sus banquillos en un partido importante de cara a las opciones de salir de los puestos de descenso. Los azulinos estrenaron entrenador la pasada jornada ante el Antoniano con Diego Caro supliendo a Antonio Fernández en una cita que ganaron por 2-0 y el filial rojiblanco lo hace este domingo con José María Salmerón por Alberto Lasarte. Los almerienses están en una situación delicada, ya que son penúltimos con tres puntos y encadenan siete derrotas seguidas.

Salmerón está curtido en mil batallas, las últimas en Primera RFEF, y asume el reto de hacer reaccionar al filial para sacarlo del pozo con "responsabilidad. No lo pensé, estoy en mi casa, estoy en el club de mi tierra, donde me siento muy querido, entrenar en Segunda RFEF solo me plantea en circunstancias como esta. Sabemos de la dificultad de la situación que tenemos y es un reto, una carrera de fondo, no se va a salir de ahí de hoy para mañana. Nuestra misión es formar jugadores, queremos que muestren su mejor versión cada día. ".

Al margen de formar jugadores, tiene claro que "el segundo objetivo es la permanencia, cuanto más cerca estemos del primer equipo, más posibilidades tendrán nuestros jugadores de dar el salto. Estamos en una situación complicada, pero es un reto bonito, vengo con mucha ilusión de darle la vuelta a esto y lograr la salvación".

Con muy poco tiempo para preparar la cita ante el Xerez DFC, aspira a conseguir "que el jugador llegue con una frescura que nos permita sacar puntos y ganar partidos. Lo importante es la predisposición de los jugadores, que ha sido increíble. Estamos quizás en el grupo más complicado, he visto al equipo y uno de los problemas es que ha encajado y no ha marcado mucho, en las áreas estamos siendo frágiles y tenemos que mejorar para tener un mejor dominio".

En cuanto al conjunto azulino matiza: "Cuando entras en un equipo no solo estás preocupado de tu equipo, también estás ocupado en el día a día de tu rival y es un equipo que ha cambiado de entrenador. Nuestra primera opción es la de mejorar los aspectos de juego, obviamente preparando un poco lo que nos vamos a encontrar en Jerez. Tenemos que ser un equipo que trabaje bien, pero que también tenga el control. Va a ser un partido de tener alternativas y tenemos que ser mucho mejor que el contrario para ganar el partido".