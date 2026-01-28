Al Xerez DFC se le complica el fichaje de Mike Cevallos

El fichaje de Mike Cevallos por el Xerez DFC se complica. El delantero ecuatoriano, máximo goleador del Atlético Antoniano la pasada temporada con ocho tantos, firmó este curso por La Unión Atlético, donde no se ha estrenado en los doce encuentros que ha disputado con el equipo de José Miguel Campos.

El XDFC tenía un acuerdo prácticamente cerrado con el punta, que en un principio iba a salir en este mercado invernal del club afincado en Málaga aunque disputa sus partidos en Totana (Murcia). Sin embargo, los acontecimientos han dado un giro de 180 grados y, de momento, La Unión no le da la carta de libertad, condición sine qua non para recalar en el club azulino, que ya ha activado otras opciones aunque no descarta la del delantero de Guayaquil.

Tras la salida de Emaná y el frustrado fichaje de Álvaro Barrero, lesionado y al que han retirado la licencia federativa, el Xerez DFC dispone de una ficha sénior para completar la plantilla con la que Diego Caro va a trabajar en lo que queda de temporada con el reto de salvar la categoría, primero, y aspirar a cotas más altas después. Christian Dieste, que acumula ocho jornadas sin ver portería y que es el máximo goleador del equipo con seis dianas, es el único punta nato y la dirección deportiva buscaba ahora un perfil diferente para complementar el ataqu: un delantero 'tanque' más rematador, al estilo del añorado por muchos Abraham.

Las negociaciones con Mike Cevallos estaban a punto de cristalizar y, de hecho, el acuerdo estaba prácticamente cerrado con la condición de que llegase con la carta de libertad. La Unión, por su parte, también buscaba un hombre de ataque para reforzar una delantera en la que Raigal y Miguel Pérez son los máximos goleadores (4), con Francis Ferrón, también pretendido en su momento por el Xerez DFC, mostrando un nivel muy inferior al que se le supone (sólo dos goles este curso).

Mercado

Hasta el momento, el Xerez DFC ha llevado a cabo tres fichajes -sin contar con el de Álvaro Barrero- reforzando la defensa con el central sub-23 Rubén Cantero, que llega cedido del Hércules y con pasado en las canteras del Albacete y el FC Barcelona. Será el cuarto central de la plantilla y coincidió con Julen Ekiza en el Calahorra hace algunas campañas. El club también ha reforzado ambas bandas con las llegadas de Berto González y Javi Feria, si bien el exjugador del Sanluqueño se suele desenvolver más en la mediapunta.. Por contra, han salido Pepe Greciano, el meta José Perales, el delantero Stephane Emaná y por último Fran Viñuela, que ha recalado en la Deportiva Minera.

Dorado, baja en Málaga

En cuanto a la actualidad del equipo, la plantilla no ha podido entrenar este miércoles en el Anexo de Chapín Pepe Ravelo debido al temporal Kristin. El plan de trabajo ha cambiado y los jugadores se han ejercitado en las instalaciones de Fun Center para comenzar a preparar el partido de este sábado en casa del Atlético Malagueño, colista del Grupo 4. Los azulinos no podrán contar con el defensa Carlos Daniel Dorado, que vio la quinta amarilla de la temporada en el choque contra el UCAM Murcia y era uno de los seis apercibidos que tenía Diego Caro.

Por otro lado, Julen Ekiza se perdió el partido frente al UCAM por unas molestias en el glúteo que ya venía arrastrando durante las últimas semanas y que habían ido a más con el paso de los días. El jugador tuvo que descansar frente al nuevo líder de la categoría, pero este miércoles ha entrenado con normalidad y se espera que pueda estar disponible para el encuentro en la Ciudad Deportiva malaguista, donde se espera la presencia de aficionados azulinos, ya que el Málaga ha enviado al club 242 entradas.