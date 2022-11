La secretaría técnica da un toque de atención a la plantilla del Xerez DFC

Marc Domínguez y Juan Carlos Ramírez, secretario técnico y adjunto a la secretaría técnica respectivamente del Xerez DFC, han comparecido en rueda de prensa este miércoles después de mantener una reunión con la plantilla en la que han dado un toque de atención a los futbolistas después de la mala imagen que mostró el equipo en el último partido disputado en Chapín contra el Cartagena. Ambos han transmitido su apoyo y confianza al plantel, pero también les han hecho saber a los jugadores que si la situación no cambia -el equipo ha vuelto a caer a puestos de descenso y no conoce la victoria en casa- habrá bajas cuando se abra el mercado en enero.

Los dos miembros de la secretaría técnica han pedido perdón a la afición por el mal momento que atraviesa el equipo y han defendido el trabajo que llevan realizando desde la pretemporada. Juan Carlos Ramírez era el primero en tomar la palabra: "Venimos a dar la cara en estos malos momentos deportivos que estamos atravesando. Lo primero que queremos es pedir disculpas y perdón a la afición por el mal estado de la plantilla, ahí están los números, zona de descenso, pero confiamos mucho en la plantilla, hemos tenido una toma de contacto con ellos y les hemos dicho que vamos a muerte con ellos, seguimos pensando que lo que firmamos es lo mejor que tenemos a día de hoy. Sobre todo tenemos que estar todos unidos, que el equipo vaya a Mar Menor y por fin se acabe esta mala racha".

Análisis de la situación

Juan Carlos Ramírez: "Hemos analizado muchísimas cosas y hay dos partes diferentes. Viendo los números que tiene el equipo fuera de casa, estaría octavo, hemos ganado dos partidos, dos empates y una derrota. Lo que nos está lastrando son los números en Chapín, somos el penúltimo como local, no hemos ganado, perdido tres y otros tres empates. Nos está costando en Chapín, hemos hablado con la plantilla y hay jugadores que se bloquean, les está costando dar rendimiento. A nivel general, no estamos a la altura, es verdad. Pero confiamos en ellos y hay que transmitir confianza".

Según el adjunto a la secretaría técnica, es un mensaje "que nos lo traslada la plantilla, que hay jugadores que... El otro día en los primeros diez minutos el equipo da muy buen nivel, pero con el fallo colectivo del primer gol del Cartagena hay jugadores que se vienen un poco abajo, se desmotivan y les puede un poco el ambiente. Hay un cuerpo técnico amplio en todos los aspectos, también en el psicológico, porque los números fuera de casa son muy buenos".

Una puntualización

Marc Domínguez: " A nivel de planificación, hay una comisión deportiva de la que somos los secretarios técnicos y nuestra función dentro del club es dar toda la información al club en materia deportiva y fichajes, altas y bajas junto con el consenso del entrenador y supervisión del club, pero en la toma de decisiones no tenemos en muchas de ellas potestad porque la gente asocia nuestra figura con la de un director deportivo y no tiene nada que ver".

Nivel de la plantilla

"Cuando configuramos la plantilla -apunta Marc Domínguez- creemos que nos hemos reforzado bien dentro de los límites económicos que marca el club y sí es cierto que pueden faltar dos o tres piezas que puedan acabar de hacer una plantilla amplia y competitiva para la exigencia que tiene el grupo. A 31 de agosto la gente nos daba palmaditas en la espalda porque firmamos al mejor portero de Tercera División, a futbolistas contrastados de Tercera que vienen de hacer muy buen año; que llegan futbolistas de otros grupos que vienen de hacer muy buenas temporadas y vienen de jugar más de 3.000 minutos; que ofensivamente nos habíamos reforzado con gente que venía de hacer unas cifras goleadoras muy buenas... Cuando en agosto la gente te daba palmaditas nosotros éramos prudentes porque la exigencia del grupo iba a ser muy elevada y ahora que las cosas van mal la mayoría de opiniones, que las respetamos todas, son con argumentos que no son objetivos, porque esta plantilla no puede dejar de saber jugar en tres meses ni jugadores con un cartel elevado ahora dejen de ser buenos futbolistas".

Bajas si la situación no cambia

"Hemos hablado con ellos de puertas para dentro, dejando las cosas claras porque esto no deja de ser una empresa y como en cualquier club de fútbol se les transmite confianza y tienen que estar en un hábitat cómodo pero sabiendo que hay una exigencia y que en un período corto de tiempo se abre una ventana de mercado y lógicamente si las cosas no van bien habrá que tomar una serie de medidas en base a esa comisión deportiva y el entrenador y lo que decida el club en materia de presupuesto. Si tuviéramos una mala plantilla, el equipo no hubiera sumado 8 puntos fuera de casa con la dificultad que tiene sumar fuera. ¿Que en Chapín nos está costando? Sí. ¿Que el equipo no se está encontrando? También es verdad. Pero eso es un cúmulo de cosas, podríamos hablar de tecnicismos futbolísticos y creo que la gente no quiere oír eso. Puede influir que la idea de juego no encaja con el perfil de plantilla que se ha configurado, que haya futbolistas que no han vivido situaciones parecidas y esta situación les pueda más de la cuenta... Lo hemos hablado de puertas para dentro y sabes que cuando firmas en Jerez sabemos la exigencia que hay y todo el mundo tiene que estar responsabilizado. Si las cosas fuesen bien seríamos ídolos de masas, pero nos toca vivir esta situación y lo que tenemos que hacer es exigirnos mucho más todos. Aquí nadie es tonto y si en el mercado de enero aparece alguna opción para mejorar el equipo, lógicamente lo vamos a contemplar, es una evidencia. Estamos en una situación que no nos gusta y debemos ser autocríticos todos, mirarnos el ombligo y los futbolistas saben en qué situación están, de hecho Chapín habló el otro día por sí solo. No nos podemos permitir no haber ganado ningún partido en casa en seis jornadas, es una exigencia que cuando vienes a Jerez la tienes que asimilar y si no eres capaz de solventar ese tipo de presión lo mismo no puedes tener la ambición de ser futbolista.

Petición de Francis

JCR: "La plantilla se conforma con la comisión deportiva y en ella estaba Jose y tenía mucho que decir. Nosotros proponemos nombres a través de la secretaría técnica y tanto el entrenador como la parte directiva dan el ok si entran en los baremos económicos como deportivos. Jose sí tuvo que ver y ahora Francis lleva un mes con la plantilla y la está evaluando y nosotros el mercado. Ya nos ha pedido unos pocos de perfiles concretos y nosotros estamos en ello para reforzar el equipo". ¿Qué tipo de perfiles? "No lo voy a decir por respeto a la plantilla porque sería poner en el candelero a esos jugadores y el primer mensaje que le transmitimos a los jugadores y a la afición es que la plantilla que se firmó para nosotros era la mejor que podíamos firmar y para nosotros ahora mismo son los mejores hasta el día que demos una baja y estén aquí. Confiamos 100 por 100 en ellos".

MD: "Y son conscientes de que la situación la tienen que revertir ellos. Yo no puedo decir que mi trabajo haya sido bueno ni malo, se puede estar más o menos acertado, y creo que el trabajo ha sido bueno porque uno por desconocimiento no firma a 15 futbolistas al azar ni de un día para otro, hay un conocimiento detrás y de las diferentes categorías y es un trabajo muy exigente porque no sólo es conocer, sino también llegar a un entendimiento, acertar con el perfil, hablar con el representante, tratar con el futbolista, convencerlo... y es un trabajo muy laborioso. Es normal que la gente esté disgustada, pero en agosto todo el mundo estaba de acuerdo y si no se ha dado a día de hoy tenemos que seguir trabajando, insistiendo y animando a nuestros futbolistas y si las cosas sigue sin funcionar tendremos que intentar acertar en enero. No vamos a desistir en nuestra idea porque yo personalmente lo he pasado peor en otros sitios, así que seguiremos trabajando.

Objetivo, la permanencia

El objetivo que se planteó el club en verano fue jugar el play-off de ascenso. ¿Hay qur replanteárselo? La respuesta de Juan Carlos Ramírez es clara: "Diría que sí. Personalmente fui uno de los primeros que dije que para mí la plantilla era para luchar por el play-off de ascenso, que había que ser ambicioso y optimista, pero a día de hoy la realidad es la que es y hablar de play-off es echarnos piedras en nuestro tejado. Ahora mismo lo que tenemos que intentar es llegar a los 45 o 46 puntos para salvarnos lo más rápidamente posible y si eso nos lo permite mirar luego para arriba, es la realidad. Mis palabras las asumo, consideraba que con esta plantilla podíamos jugar play-off, pero a día de hoy no se está dando y el objetivo ahora mismo es salvarnos y salir de esta situación y empezar a ganar partidos para mirar arriba.

Marc Domínguez es de la misma opinión: Tengo una trayectoria en Segunda B y conozco bien la categoría. El 80% de los clubes de Segunda División B el primer objetivo que tienen es salvar la categoría. El primero. Eso no significa que sea el único, pero el primer objetivo de la gran mayoría de clubes de la categoría es salvar el pellejo, más que nada porque siempre hay sorpresas. El año pasado descendió el Toledo, el anterior el Mérida, el año pasado también el Badalona, siempre hay presupuestos altos que suelen caer. Yo tengo la experiencia de Écija, que descendimos siendo el único equipo con 46 puntos. La igualdad es tremenda y aquí tenemos la experiencia del año anterior, se pasó muy mal, en la jornada 32 el equipo salvó la categoría y a falta de dos jornadas había opciones de play-off, la igualdad va a ser tremenda hasta el final. El primer objetivo que nos tenemos que plantear es salvar cuanto antes la categoría y si la salvamos en la jornada 30 tendremos muchas opciones de play-off y si la salvamos en la 32 tendremos menos.