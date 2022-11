Las trayectorias paralelas del Xerez DFC 21/22 y 22/23

Trayectorias parelelas. El Xerez DFC del curso 21/22 que se estrenó en Segunda RFEF y el de esta campaña 22/23 que aspira a cotas mayores marcan los mismos registros. Once puntos sumó el cuadro de Pérez Herrera en sus primeros once compromisos ligueros del ejercicio anterior que le colocaron en el decimoquinto puesto y once puntos ha sumado el combinado xerecista actual, primero al mando del jerezano, que fue destituido, y desde hace tres jornadas con Francis al frente de la nave, y es 15º.

El cuadro azulino ha cosechado su botín con dos victorias y cuatro empates, mientras que ha perdido cinco partidos y lleva ocho goles a favor y trece en contra. El año pasado, los once puntos fueron fruto de tres triunfos, dos igualadas y media docena de derrotas, con once dianas a favor y veinte en contra.

La diferencia entre uno y otro radica en su dinámica en casa. En Chapín, el Xerez DFC es, junto al colista Recreativo Granada, el único equipo del Grupo IV que no ha sido capaz de sumar de tres en los seis enfrentamientos en los que ha hecho de anfitrión.

En el Municipal, los registros son tremendamente pobres (3 puntos), con dos goles a favor y seis en contra, tres empates -Yeclano, Betis Deportivo y Cádiz Mirandilla- y tres derrotas, Atlético Mancha Real, Polideportivo El Ejido y Cartagena B.

En la 21/22, siete puntos en Chapín

Con Pérez Herrera la pasada campaña, al equipo le costó arrancar, pero al final se quedó a las puertas de entrar en el play-off de ascenso a Primera RFEF. En Chapín, con cinco encuentros disputados a estas alturas, logró siete puntos, dos triunfos (Villanovense y Las Palmas Atlético), un empate (Ceuta) y dos derrotas (Córdoba y Cádiz Mirandilla).

Su asignatura pendiente estuvo durante muchas jornadas como visitante. En el tramo inicial, de los seis fuera, logró un triunfo (Panadería Pulido), un empate (Mérida) y cuatro derrotas (Cacereño, Vélez, Montijo y Coria).

En la presente temporada, la tendencia ha cambiado y lejos de Chapín, los registros son más que aceptables. Los azulinos han cosechado ocho puntos, dos victorias (Sanluqueño y Recreativo Granada), dos empates (San Roque de Lepe y Antequera) y sólo han perdido en una oportunidad, en la segunda jornada frente al UCAM Murcia en La Condomina (3-0).

La dinámica no es buena este curso y los dirigentes optaron por prescindir de Pérez Herrera para entregar el testigo a Francis. En la jornada 11ª de la pasada campaña, el equipo se presentó con un empate en casa ante el Ceuta 2-2 y cuatro derrotas seguidas, Vélez (5-2), Montijo (2-0), Cádiz Mirandilla (0-1) y Coria (2-1). Luego se impuso al Don Benito en Chapín, tocó fondo ante el entonces colista Tamaraceite (1-0) y comenzó a mejorar contra el San Fernando como local.