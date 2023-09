La sentida despedida de Sergio Martínez del Xerez DFC

Sergio Martínez ha sido uno de los nombres del verano en el Xerez DFC. El central catalán fue uno de los pilares del equipo durante la primera vuelta de la temporada pasada y, para sorpresa de muchos, dejó de contar de buenas a primeras para Francis, primero, y Romerito, después. El jugador, al menos, se pudo despedir en el último partido de Liga contra el Torremolinos después de pasar casi toda la segunda vuelta en blanco.

Pese a acabar su relación contractual el pasado 30 de junio, el club no lo descartó para la temporada en el Grupo X de Tercera RFEF y le realizó una oferta, aunque inferior a la del curso anterior. Finalmente, no ha habido acuerdo y el central, cuya prioridad era seguir en la ciudad, se ha despedido con una emotiva carta en la que agradece el trato que tanto él como su familia han recibido por parte de la afición.

Martínez también ha recordado al técnico José Pérez Herrera y a su cuerpo técnico, pero no ha nombrado a Francis y Romerito, ni tampoco a la junta directiva. Y quien más palabras de elogio se ha llevado ha sido José Granados, utillero del primer equipo, del que dice que es "insustituible" en el club.

Sergio Martínez disputó la pasada temporada 18 partidos con el Xerez DFC. Fue titular las primeras 14 jornadas, en las que jugó todos los minutos, e incluso participó en algún que otro encuentro con una lesión de tobillo. Tras perderse la jornada 15 por sanción (acumulación de amonestaciones), perdió la titularidad, tuvo minutos en las jornadas 16, 17 y 18 y desde entonces no volvió a jugar hasta la última jornada. En total, sumó 1.351 minutos (1.325 de ellos en la primera vuelta).

La carta del exjugador azulino dice así: "Buenas, xerecistas. No pensaba que llegaría este momento tan pronto, momento de despedirme de un club pero, sobre todo, de una afición y una ciudad que ha marcado una de las etapas más bonitas de mi carrera".

"Después de una temporada muy dura, quizá la que más... sin cumplir el objetivo, con momentos personales muy difíciles en los que sacrifiqué muchos y otros que aún no entiendo... Pero también he vivido momentos inolvidables para bien, como la mañana de Sanlúcar, que me hicieron ver porque es el deporte más bonito del mundo. Me voy con la conciencia muy tranquila de haber dado TODO lo que tenía siempre que he vestido esa camiseta y también de haber continuado vistiéndola".

"Dar las gracias a todos mis compañeros, a José Pérez Herrera y a todo su cuerpo técnico al completo por la confianza y el día a día que vivimos. A toda la afición, que sois el alma y el sustento de este club, la cual me ha valorado y mostrado un cariño que jamás podré olvidar y que para mí y para mi familia queda. Gracias por acogernos de esta manera y hacernos sentir como en casa, que así la considero"

"Quería dejar para lo último a esa persona que me lo ha dado todo en el día a día, el que en los mejores momentos me ha hecho no despistarme ni relajarme, me ha estado aconsejando y enseñando día tras día, pero sobre todo lo he tenido en mis peores momentos y que gracias a él no he bajado los brazos cuando he estado a punto de hacerlo. Tú, José Granados, ¡que se te valore como mereces, porque eres una pieza insustituible en este club1 Hasta pronto, xerecistas".