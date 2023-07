¿En qué situación se encuentra la plantilla del Xerez DFC?

El Xerez DFC afronta la última semana antes del inicio de la pretemporada, fechado para el día 24 de julio con el Anexo Pepe Ravelo como escenario de los primeros entrenamientos, todavía con bastante tarea por hacer en los despachos. El club azulino sigue trabajando de manera incesante en la composición de la plantilla, tiene abiertos muchos frentes, pero de momento hay que seguir teniendo paciencia para completar la lista de jugadores que formarán la plantilla de la 23/24.

En efecto, la entidad xerecista se ha estancado con respecto al anuncio de nuevas altas. El último fichaje anunciado fue el del mediapunta navarro Ilías Charid el pasado 4 de julio, hace casi dos semanas. El atacante se convertía en el séptimo refuerzo de la dirección deportiva, que ha lanzado sus redes y espera que esta semana se produzca un avance en esta cuestión.

Esta temporada y tras el descenso de categoría, la situación de la plantilla del Xerez DFC es diametralmente opuesta al pasado año, cuando a estas alturas de mes de julio estaba a punto de iniciar los entrenamientos -en Segunda RFEF la competición comenzó en el primer mes de septiembre- y el equipo estaba cerrado, aunque a pocos días de comenzar la temporada Rafa Salama daba la 'espantá' y el club firmaba a Rafa Parejo.

De esta forma, hay 14 jugadores actualmente con contrato en vigor. Los siete fichajes: además de Ilías Charid los de Beni, Beto, Ángel Rueda, Mihajlo Mikan, Jovanovic y Joselu Friaza; y los que siguen perteneciendo a la entidad provenientes de la plantilla de Segunda RFEF. Son los casos de Lolo Garrido, Guille Donoso, Antonio Oca, Marcelo, Rafa Parejo, Cheikh y Hugo Carrillo.

Como se sabe, con los dos primeros no se cuenta para el proyecto deportivo en Tercera RFEF y el club está intentando llegar a un acuerdo con los futbolistas para que se desvinculen de la entidad, aunque de momento la situación no ha cambiado. La entidad también trabaja en una rebaja salarial en los casos de Antonio Oca y Marcelo. Edu Espada señalaba hace unos días que el central había realizado una contrapropuesta, mientras que del lateral no tenía noticias.

Parejo sí entra en los planes deportivos del club, pero al futbolista le gustaría recalar en un equipo de Segunda RFEF y el caso de Hugo Carrillo dio un vuelco hace unos días cuando el club se percató de que seguía teniendo contrato federativo en vigor, abortándose su fichaje por el Cádiz Mirandilla, que ya ha advertido que recalará en El Rosal sólo si llega con la carta de libertad.

Además, Mariscal ha renovado recientemente y realizará la pretemporada con el primer equipo al igual que varios jugadores más del filial.