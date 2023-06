Así será la pretemporada 23-24 del Xerez DFC

El Xerez DFC 23/24 está en pleno proceso de construcción. Tiene los dos pilares principales para comenzar la obra por los cimientos, el director deportivo, Edu Espada, y el entrenador, David Sánchez, pero le faltan los actores principales, los futbolistas. Mientras la dirección deportiva agiliza las gestiones para cerrar la contratación de los primeros jugadores y aclarar la situación de los integrantes del plantel del pasado curso que aún no conocen su futuro, también trabaja en la planificación de la pretemporada.

La intención de los técnicos es comenzar a entrenar la última semana de julio, la que arranca el 24 -el 31 de julio es lunes-, para al menos tener mes y medio de preparación. Los primeros quince días irán destinados a la puesta a punto y a intentar que los futbolistas se adapten al trabajo después de varios meses inactivos, especialmente todos aquellos que el pasado curso militaran en Tercera RFEF y no disputasen play-off de ascenso.

Luego, en el mes de agosto, la idea es la de ir aumentado la carga de trabajo y también introducir un mayor número de partidos. En total, los azulinos disputarán entre ocho y nueve encuentros, siempre dependiendo de la fecha que fije al RFEF para el inicio de Liga, que podría ser el 10 de septiembre.

El Xerez DFC no ha hecho aún oficial ni los partidos ni los rivales, ni tampoco ha dado a conocer el calendario de actos que llevará a cabo con motivo de su X Aniversario, pero disputará un trofeo para celebrarlo, que estará patrocinado por la Diputación de Cádiz y que debe celebrarse a finales de julio. En principio, el día marcado es el 29 de julio y el equipo, en ese caso, podría adelantar su vuelta al trabajo para no encarar ese enfrentamiento sin apenas rodaje.

El Trofeo de La Vendimia volverá a ser otro de los platos fuertes del verano azulino y también tiene ya fecha, aunque está pendiente de confirmación, el día marcado para que se celebre es el sábado 5 de agosto. Del mismo modo, el cuadro xerecista disputará otro partido dentro del VIII Encuentro FASFE 22 (accionistas y socios del fútbol español), que este año organiza el club y que aún tampoco tiene calendario confirmado, pero será igualmente en julio.

Plan de ataque

Edu Espada, director deportivo azulino, subraya sobre la pretemporada que "los técnicos, en base a las necesidades de David, estamos configurando entre todos el plan de trabajo. Pretendemos que las dos primeras semanas sean para acumular carga de trabajo y para que los futbolistas adapten el cuerpo al ejercicio y a la actividad importante después de un periodo largo de inactividad. En las primeras semanas, disputaremos pocos partidos".

Y sobre el número de encuentros que tienen previsto afrontar, subraya: "Hay algunos compromisos que tendremos que atender y nuestra intención es la de jugar entre siete y nueve ante rivales de diferentes categorías".

David Sánchez ya ha comenzado a tomar algunas decisiones sobre los integrantes de la plantilla, pero "por el momento no podemos adelantar nada, hay que esperar al menos una semana. En la plantilla quedan jugadores en distintas situaciones y todo depende de como se vayan desarrollando los acontecimientos y de como vayamos cerrando algunos frentes abiertos. Estamos negociando con jugadores que son primeros espadas y es lógico que a estas alturas estén esperando cosas de superior categoría, no ha terminado la competición oficial aún en Segunda RFEF. Queremos jugadores de primer nivel y esos ahora aún no se pronuncian. Aún así, hay cosas adelantadas".