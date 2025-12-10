Xerez DFC y Linares Deportivo, dinámicas idénticas

Linarejos acoge este domingo 14 de diciembre el duelo entre el Linares Deportivo y el Xerez DFC, dos equipos que marchan con dinámicas similares en las últimas jornadas. El conjunto jiennense, uno de los aspirantes a jugar el play-off de ascenso, está situado en la novena posición con 21 puntos y a tres de la quinta plaza, mientras que los jerezanos ocupan puesto de play-out tras el empate en Chapín contra el Recreativo de Huelva y acumulan 18 unidades, tres menos que los linarenses.

El equipo que dirige Diego Caro ha regresado este miércoles a los entrenamientos para comenzar a preparar el encuentro en el Municipal de Linares, la última salida del año 2025 en la que tratarán de lograr la segunda victoria de la temporada a domicilio después de la lograda hace un par de semanas en Estepona.

El técnico está a la espera de saber la evolución de Diego Iglesias y de David Morante, con los que no pudo contar la pasada jornada. El atacante se lesionó en el partido de Estepona y causó baja contra el Recre por unas molestias en el isquio y tiene complicado reaparecer, mientras que Morante no juega desde la salida a Melilla, cuando tuvo que dejar el terreno de juego en el descanso. El central ya realizaba la pasada semana parte de los entrenamientos con el grupo y el entrenador cordobés espera que al menos pueda regresar a la convocatoria.

Linarejos va a dirimir un duelo entre dos equipos que suman seis jornadas sin perder en las que han sumado además el mismo número de puntos. El Xerez DFC no pierde desde la llegada al banquillo de Diego Caro y la última derrota data del pasado mes de octubre cuando los xerecistas perdían 3-2 en el Francisco de la Hera de Almendralejo. Desde entonces, los azulinos han sumado 12 puntos de 18 posibles. Se inició la serie con la victoria en Chapín frente al Antoniano con los tantos de Dieste e Ilias; luego llegaron dos empates consecutivos, en casa contra el Almería B (1-1) y a domicilio en el Álvarez Claro con gol en el descuento de Dieste.

Los azulinos vencieron posteriormente consecutivamente a dos rivales directos, Puente Genil y Estepona, resultados que les permitieron salir del descenso; y este pasado fin de semana empataban a uno, con otro gol en el tiempo añadido (Udom), frente al Recreativo de Huelva. En esta serie, el Xerez DFC ha mejorado sus números en defensa, dejando la portería a cero en tres de los seis encuentros y encajando sólo tres goles, mientras que la producción ofensiva no ha disminuido y sigue siendo el único equipo -y uno de los tres de las cuatro principales ligas españolas- que marca en todos los compromisos.

El Linares, lanzado

El conjunto que entrena Pedro Díaz también afrontará el encuentro en Linarejos en una buena dinámica de resultados. Al igual que el Xerez DFC, los jiennenses perdieron su último partido el 25 de octubre, concretamente en Yecla en la ue fue la tercera derrota consecutiva que los mandaba a puestos de descenso y dejaba al técnico en la picota.

La buena dinámica la iniciaron frente al Xerez CD con un empate en casa igualando por dos veces el marcador adverso. Una semana más tarde, en el derbi regional contra el Real Jaén en La Victoria, el Linares Deportivo asestaba un golpe a su oponente que además fue el punto de inflexión para la mejoría que ha experimentado a partir de entonces, aunque el empate en su feudo frente al Malagueño, colista de la categoría, fue un nuevo paso atrás.

Sin embargo, el Linares enlazaba por primera vez esta temporada dos triunfos seguidos frente a Atlético Antoniano (1-2) y UCAM Murcia (2-1) en dos partidos muy exigentes y esta pasada jornada sacaba un valioso punto de Almendralejo. El cuadro que entrena Pedro Díaz ha anotado 9 tantos en estos seis últimos encuentros, mientras que sólo dejó la portería a cero ante el Jaén. Además, no ha dejado la puerta a cero en ninguno de los seis partidos que ha jugado como local.

En las filas jiennenses milita un viejo conocido de la afición xerecista, el mediocentro brasileño Joao Paulo, tercer jugador con más minutos esta temporada y hombre clave en el esquema defensivo de Pedro Díaz, que construye el juego en función de un centrocampista defensivo con buen toque de balón. Joao militó en el Xerez DFC en la campaña 22/23 siendo un caso paradigmático ya que fue titular indiscutible durante la primera vuelta del campeonato y, sin embargo, salía el último día del mercado invernal rumbo a El Palo para dar entrada a Guille Donoso, un movimiento que a posteriori resultó ser un fracaso.