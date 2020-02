Los técnicos de Xerez DFC y Utrera intercambian elogios antes de verse las caras

Josu Uribe, técnico del Xerez DFC, y Jesús Galván, entrenador del Utrera, se enfrentan esta tarde (17:00) en el San Juan Bosco en el partido más atractivo del Grupo X de Tercera y los dos han intercambiado elogios. Ambos saben que el encuentro es vital y que las dos escuadras llegan en un buen momento. Los locales ganaron al Coria y los azulinos, a Los Barrios.

Uribe apunta que "nos vamos a medir a uno de los mejores equipos del grupo, quizás de los que más en forma se encuentre. Creo que, junto a nosotros, es de los que más puntos ha sumado en las últimas ocho jornadas. Tiene la base de la temporada pasada, un buen entrenador, está bien trabajado, muy bien organizado y disputó 'play-off'. Va a ser un partido muy bonito, que huele a otras cosas. Ojalá podamos sacarlo porque de hacerlo daríamos un paso brutal".

Con dos partidos en pocos días, no descarta variantes: "Vamos a apostar por la gente que esté físicamente mejor, aunque no cambiaremos muchas cosas, no tenemos que volvernos locos porque el equipo viene de ganar, está en una buena dinámica. Aún así, hay que darle una vuelta al rival, al campo, a todo, para sacar el equipo más competitivo posible".

El técnico astuariano también espera "el apoyo de la grada. Es un campo al que va mucha gente, aprieta mucho y habrá ambiente de fútbol. Nosotros estamos encantados con los nuestros y les pedimos que nos empujen y que nos ayuden, nos sentimos más fuertes con ellos, a ver si le damos una alegría en un campo tan complicado. Vamos a ver un partido de mucha altura para esta categoría".

Mientras, el preparador del cuadro utrerano cree que el Xerez DFC "tiene un gran equipo, de gran entidad. Tiene jugadores expertos, de Segunda B, y nos lo van a poner muy complicado. Anímicamente estamos con una dosis de moral alta después de dos triunfos seguidos ante dos rivales fuertes y eso nos hace pensar en positivo".

Para sacar el encuentro adelante cree que "tenemos que seguir trabajando con la misma ilusión, con la misma humildad, con el mismo compromiso que hasta ahora y debemos corregir errores y potenciar nuestras virtudes. En casa, tenemos que aprovechar el campo y el apoyo de nuestra gente, que es nuestro número doce y nos hace ser más fuertes y sentirnos importantes".

Galván espera un partido "duro, entre dos equipos que saben a lo que juegan. El rival vendrá con oficio, saben que somos fuertes en casa y será un encuentro de atacar con mucha paciencia y defender con mucho orden especialmente tendremos que vigilar sus contras, que tienen jugadores rápidos que las montan bien".