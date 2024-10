Todos convocados en el Xerez DFC para la cita contra la Balona

Como viene siendo norma habitual desde la pasada temporada, David Sánchez no quiere dar muchas pistas al rival, esta semana la Balompédica Linense, y ha citado a todos los jugadores disponibles para el encuentro de este domingo en Chapín. El técnico ha dado una prelista de convocados en la que no figura Salguero. El central sufrió un edema óseo en el partido de Copa RFEF contra el Melilla que le va a tener apartado varias semanas de los terrenos de juego.

De cualquier forma, el Xerez DFC tiene algún que otro problema en el centro de la zaga, ya que además de Salguero, Antonio Oca está tocado y de hecho tiene pocas opciones de jugar contra la Balona. El central jerezano sintió molestias en la primera parte del encuentro contra el Águilas y de hecho no saltó al terreno de juego en la segunda mitad. A esto hay que añadir que Alberto Durán no juega desde la segunda jornada por unas molestias en la espalda y llega justo al choque. Lo más probable es que sea titular al no tener más centrales sanos, aunque Marcelo o Rafa Parejo pueden actuar de urgencia en esa demarcación.

También habrá que estar pendiente de si entra en la lista de 18 el chiclanero Carri, hombre clave la temporada pasada en la consecución del ascenso a Segunda RFEF, titular en los dos primeros partidos y sin minutos en los tres últimos, quedándose incluso fuera de la convocatoria en los dos últimos compromisos contra Orihuela y Águilas.