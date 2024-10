David Sánchez: "Necesitamos mucho más de Carri"

Uno de los jugadores más importantes la pasada temporada en el Xerez DFC fue Carri. El chiclanero se echó el equipo a la espalda en la segunda vuelta del campeonato y contribuyó al despegue tras un inicio malo y al ascenso de categoría, con goles -fue el segundo máximo goleador de los azulinos- y asistencias. Esta temporada arrancó como titular, pero en El Rosal en la tercera jornada, no saltó al campo y en los dos últimos encuentros ni siquiera ha entrado en la convocatoria, aunque sí jugó el choque de Copa RFEF contra el Melilla.

David Sánchez, técnico azulino, ha señalado en la rueda de prensa previa al partido contra la Balona qué ocurre con el chiclanero. En resumidas cuentas, le pide más de lo que hasta ahora ha aportado. Al ser cuestionado, la respuesta del entrenador sevillano ha sido la siguiente: "Carri tien un comportamiento excelente, está bien y le necesitamos mucho. Es un jugador muy importante, hay compañeros que están bien y al final tenemos que decidir".

"Carri -continuó- es muy importante para nosotros tanto en el vestuario como fuera, pero desde que he llegado aquí yo he demostrado que no me caso con nadie. Necesitamos mucho más de Carri, se lo he dicho en todas las charlas antes de los partidos: tres faltas, dos córners y a partir de ahí hay que hacer más cosas y en esas estamos, en que apriete como todos los compañeros".

El técnico reincidía en que "desde que llegué he demostrado que no me he casado con nadie, me puedo equivocar o acertar, pero necesitamos mucho más de Carri y estoy convencido de que lo va a dar".