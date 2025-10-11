UCAM-Xerez DFC: prueba de altura en La Condomina

¿Quién dijo miedo? El Xerez DFC, con la moral reforzada tras lograr la pasada semana en Chapín su primer triunfo del curso contra el Yeclano (2-1), encara este domingo (12:00) en La Condomina una prueba de altura ante el UCAM Murcia, un aspirante a todo que no ha comenzado bien el curso, pero que es la 'bestia negra' de los azulinos, ya que han perdido los cuatro enfrentamientos que han disputado con los universitarios. El encuentro, correspondiente a la sexta jornada del Grupo 4, estará dirigido por el colegiado madrileño Raúl De la Mata.

La intención de los azulinos no es otra que plantar cara a un adversario que encadena cuatro jornadas sin perder, pero también tres igualadas consecutivas, un escaso botín para un candidato al ascenso directo. La pasada jornada firmó tablas en el Francisco de la Hera frente al líder Extremadura en un choque en el que dejó buenas sensaciones y cedió dos puntos sobre la campana. Se puso por delante en dos ocasiones en el marcador con dos dianas de Julito, pero primero Frodo y luego Barace le dejaron sin triunfo.

La escuadra de Antonio Fernández debe mostrar su mejoría en un escenario similar a Chapín, pero no será fácil por el potencial del rival y, además, los xerecistas encaran la cita tres bajas. Udom, expulsado ante el Yeclano de forma rigurosa con roja directa, no ha sido perdonado por Competición pese a las alegaciones presentadas por el club y debe cumplir sanción. Su ausencia en el centro de la zaga es importante, si se tiene en cuenta que desde la lesión de Mauro Lucero se había convertido en el líder y, además, había anotado dos dianas. Su plaza en el once titular lo normal es que la ocupe Carlos Daniel, que tendrá que abandonar el lateral izquierdo, que será para Beny, si el técnico considera que ya se encuentra al cien por cien tras su operación de menisco. Igualmente, si considera que el canterano todavía no está para afrontar un choque de inicio puede optar por colocar a Marcelo en la izquierda y recuperar para el once de salida a Juanjo Mateo, suplente en Chapín. Otra opción más arriesgada y ofensiva sería la de retrasar a Sergio García, una variante que utilizó en bastantes citas durante la pretemporada.

Los otros dos jugadores que se van a perder el partido son el portero José Perales y el delantero Emaná, que tendrá que estar entre apartado de los terrenos de juego entre tres y cuatro semanas por rotura del bíceps femoral de la pierna izquierda. De este modo, junto a todos los jugadores de la primera plantilla también tienen cabida para el desplazamiento a Murcia los futbolistas del filial Yonier y el delantero Dani Torres.

El técnico gallego, de todos modos, no es partidario de realizar demasiados cambios y, al margen del obligado de Udom, es posible que se decante por los mismos futbolistas que sumaron de tres por primera vez este curso, sin descartar que pueda retocar el centro del campo. La portería será para Florentin Bloch, fijo desde que llegó hace dos semanas, y la defensa la pueden configurar Marcelo, Morante, Carlos Daniel y Beny. En la medular, Rafa Parejo es fijo y su 'pareja de baile' puede ser tanto Gandoy como Curro Rivelott, con más opciones para el primero. En banda, Diego Iglesias, en un buen momento, también tiene su concurso asegurado y Viñuela y Segio García se disputan el otro puesto. Ilias estará en la mediapunta y Dieste será el referente.

Crespo tampoco suele 'revolucionar' las alineaciones y, tras la imagen mostrada en el Francisco de la Hera, lo normal es que se decante por un once similar. Hay jugadores importantes que son fijos, como el guardameta Ackerman, el central Javi Ramírez, los centrocampistas Bravo y Urcelay y también lo seguirá siendo Julito, autor de los dos goles en Almendralejo. El delantero Dani Aquino, uno de sus fichajes importantes, estaba llamado a ser titularísimo, pero su inicio de liga no está siendo el esperado. Salió de inicio en los tres primeros envites, pero en los dos últimos entró desde el banquillo.