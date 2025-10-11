Germán Crespo no se fía del Xerez DFC: "El partido será muy complicado, no son inferiores a nosotros"

El UCAM es uno de los equipos más potentes del Grupo 4, que cada temporada es uno de los máximos aspirantes al ascenso. Este curso, aunque solo ha perdido un partido, el que abría la competición en el Álvarez Claro ante el Melilla, ha ganado otro, al Lorca en casa, y empatado tres no está respondiendo a las expectativas. Suma seis puntos, uno más que el Xerez DFC, su rival de este domingo (12:00) en La Condomina. Los universitarios se encuentran todavía muy lejos del líder, el Extremadura, que tiene 13 y al que le plantaron cara la pasada jornada en el Francisco de la Hera (2-2). Eso sí, las estadísticas las tiene a favor ante los azulinos con un pleno de triunfos en cuatro enfrentamientos.

Germán Crespo, técnico del cuadro murciano, no se muestra preocupado y apuesta por volver a sumar de tres esta jornada ante su afición. "La semana de trabajo ha sido muy positiva, sobre todo tras las buenas sensaciones del equipo frente al Extremadura. Fue una pena no ganar porque el equipo hizo méritos para ello, pero en el fútbol no siempre gana el mejor. Los jugadores dieron el nivel que todos pedíamos en todos los aspectos, especialmente en esa agresividad deportiva, en intensidad. De todos modos, debemos quedarnos con los aspectos positivos, posiblemente ante el mejor rival ahora mismo del grupo y en un buen campo. Ese es el camino que tenemos que seguir de cara al partido ante el Xerez DFC, que será muy complicado, viene un buen equipo, que ganó la pasada jornada, pero si estamos a nuestro mejor nivel debemos quedarnos con los puntos".

Bajo el punto de vista del preparador del UCAM, la clave para sacar los encuentros adelante pasa "por nivelar la intensidad de los rivales y más cuando existe tanta igualdad dentro de la categoría. El domingo pasado el equipo demostró el nivel que puede dar. Estoy convencido de que, a base de trabajo y manteniendo ese nivel, vamos a empezar a ganar".

Sobre el Xerez DFC, destaca: "Insisto, con la igualdad que actualmente existe en la categoría, da igual que nos enfrentemos a un equipo de la zona alta o de la baja. La jornada pasada comenté que íbamos a jugar contra un equipo que estaba por encima nuestra en la tabla, pero que no era superior a nosotros y ahora, nos medimos a otro que está por detrás, pero tampoco es inferior. Siempre respetamos al rival, pero tenemos que seguir centrados en nosotros. Si hacemos lo que estamos pidiendo al equipo, que poco a poco se va viendo reflejado en el campo, tendremos muchas opciones de que vencer".