Clamor contra el arbitraje de Procopi Gogu ante el Yeclano

Sebastián Roberto Procopi Gogu no tuvo una tarde afortunada en el Xerez DFC - Yeclano de este domingo que supuso la primera victoria de la temporada para los de Antonio Fernández Rivadulla. El colegiado no dejó satisfechos ni a xerecistas ni a murcianos, aunque del análisis de las jugadas polémicas se extrae que perjudicó gravemente a los locales, empezando por la roja directa a Ekerette Udom en el minuto 35 y que obligó a los azulinos a realizar un esfuerzo extra durante más de una hora. El club va a recurrir porque entiende que hay base para que la expulsión quede anulada.

El árbitro castellano-manchego acertó a instancias de su asistente de Tribuna a los 3 minutos anulando el que hubiera sido el 0-1 del Yeclano en un remate de Josema tras una falta lanzada por Sergio Carrasco. En las imágenes se aprecia que el central está más adelantado que los defensas locales y el fuera de juego es claro.

El gol anulado al Yeclano, de sus pocos aciertos.

La siguiente acción polémica y de la que se quejan los xerecistas es la expulsión con roja directa a Udom por una falta en la frontal a Xabi. Es cierto que el defensa nigeriano va fuerte al balón y se lanza al suelo para cortar el avance del atacante murciano, pero toca primero el esférico. Luego, puede existir un contacto pero el 7 del Yeclano exagera la acción y Procopi muestra la cartulina al central.

Antes de finalizar la primera parte, un disparo de Marcelo que repele el meta Acín lo recoge Dieste y el portero lo derriba dentro del área, aunque la jugada quedaba invalidada por fuera de juego del delantero azulino. En este caso, las imágenes no resuelven la duda, ya que el punta está fuera del tiro de cámara y no se aprecia si está o no en posición antirreglamentaria.

Sergio García parte en posición legal tras el pase de Yago Gandoy. Se señaló fuera de juego.

En la segunda mitad, el colegiado desquició a la grada: ordenó a los recogepelotas que abandonasen sus posiciones al entender que devolvían tarde el balón; luego expulsó al delegado de campo "por negarse a realizar sus funciones en cuanto a la recogida y entrega de balones"; amonestó por este mismo motivo a Abraham Melgar, delegado del equipo; y a Marcelo no le permitió regresar al campo con el balón parado, mostrándole el capitán su enfado mayúsculo.

Para coronar su partido, señaló un fuera de juego inexistente de Sergio García tras recibir un pase de Yago Gandoy. El extremo se quedaba solo ante Acín y además tenía línea de pase a Juanjo Mateo, que llegaba por la derecha también sin oposición. En resumidas cuentas, un arbitraje calamitoso y para olvidar.