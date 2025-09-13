El Xerez DFC, ante una salida tan extraña como complicada a Totana

La derrota del Xerez DFC en su primera cita de la temporada 25/26 en Chapín ante la Deportiva Minera por 1-3 no ha mermado ni la confianza ni la ilusión con la que los azulinos cerraron la pretemporada. Y, así, con la maleta repleta de buenas sensaciones para sumar los primeros puntos del curso, viaja el cuadro xerecista hasta Totana para medirse este domingo (11:30) en el Juan Cayuela a un CD Unión Malacitano que, aunque ejerce de local, también es 'visitante'. La historia es rocambolesca y tiene difícil solución. De momento, los xerecistas se van a enfrentar a La Unión, como sigue reconociendo la RFEF al club tras no permitirle el cambio de territorial después del visto bueno de la Murciana y la Andaluza, que ha tenido que renunciar a disputar sus encuentros en el Ciudad de Málaga y buscarse un nuevo 'hogar' en Murcia...

Problemas federativos al margen, la escuadra de Antonio Fernández tiene por delante un complicado test contra un rival que la pasada campaña estuvo a punto de dar el salto de categoría, aunque al final se hundió ya con la polémica del cambio de Murcia a Málaga en el candelero, y que mantiene una parte importante de aquella plantilla. Una de las incógnitas es comprobar qué comportamiento tendrán esos futbolistas en un escenario que no conocen y que solo han pisado en una oportunidad, en el entrenamiento de este sábado.

El cuadro xerecista cuenta con todos los jugadores disponibles, incluso ha viajado Udom, central nigeriano sub-23 que este viernes recibió toda la documentación que le faltaba para ser inscrito. La lista de convocados la integran 21 jugadores, todos los de la primera plantilla y el futbolista del filial Yonier. Beny, que va acumulando minutos tras superar su operación de menisco, también se encuentra entre los viajeros.

Posible once

Al técnico azulino no suele dar demasiadas pistas durante la semana sobre su once, pero en esta oportunidad sí ha dejado pinceladas y es probable que realice pocas variantes respecto a la que perdió el domingo, ya que pese a la derrota terminó satisfecho con el rendimiento del equipo, aunque lamentó los fallos atrás que les condenaron. El jueves, su equipo jugó un amistoso frente al San Fernando 1940 y no tuvieron minutos Perales, Juanjo Mateo, Diego Iglesias y Chrisitian Dieste. Es evidente que todos, salvo sorpresa, saldrán de inicio.

Contra la Minera fue muy criticada la actuación del guardameta Perales. El preparador gallego no tiene dudas y ha asegurado que a día de hoy es su portero titular. En la línea defensiva, a priori, tampoco existen dudas y la deben componer Juanjo Mateo, Mauro, Morante y Carlos Daniel de derecha a izquierda. Únicamente la entrada como titular de Beny, al que todavía le falta ritmo, en el costado izquierdo podría desplazar a Dorado al centro de la zaga y a Morante al banquillo.

Rafa Parejo y Gandoy están llamados a liderar la medular con un Ilias en un buen momento en la mediapunta, Sergio García por la izquierda, Viñuela o Iglesias en la derecha y Dieste arriba. En el centro del campo y en ataque, Antonio Fernández sí que podría mover fichas, dando entrada también a Curro Rivelott y abrir a banda a Ilias en lugar de Iglesias o Viñuela.

Su rival abrió la competición la pasada jornada con un empate a cero frente al Antoniano en Lebrija y Campos también puede realizar algunas variantes en su alineación, sobre todo si se tienen en cuenta las características del campo en el que jugaron y las del equipo al que se enfrentaron. La pasada temporada, los murcianos y los azulinos se vieron las caras dos veces, en Chapín ganó el Xerez DFC por 1-0 y en La Unión cayó por 2-1, aunque comenzó ganando con una diana de Rafa Parejo de penalti ante el entonces líder de la categoría. En ese partido, los xerecistas jugaron con una defensa de cinco. Arbitrará el encuentro la colegiada madrileña Elisabeth Calvo Valentín, que la pasada temporada ya dirigió a los azulinos contra el Villanovense (0-0).