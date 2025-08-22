El Xerez DFC se mide al Algeciras en el XXX Trofeo Virgen de la Palma

Las probaturas llegan a su con la recta final del mes de agosto. El Xerez DFC encara este sábado (20:00) en el Nuevo Mirador ante el Algeciras el que será su penúltimo test de pretemporada y en juego estará la XXX edición del Trofeo Virgen de la Palma. Para los locales, en Primera RFEF, será su primer encuentro del verano ante su afición y el césped todavía no estará del todo a punto, ya que el club se ha fijado el primer partido de campeonato en casa, frente al Marbella, como la fecha tope para que esté en perfectas condiciones.

Los azulinos, tras su empate a tres ante el Ceuta B en Chapín en un partido en el que los protagonistas fueron los canteranos, lo tendrán más complicado ante los anfitriones y Antonio Fernández lo normal es que se decante por más futbolistas de la primera plantilla y por los que se perfilan titulares. Está por ver si Beny y Salguero, que ya trabajan con el grupo, están aptos para tener algunos minutos antes del inicio de la competición, aunque todavía les restará para ello el choque contra el Real Madrid C del próximo sábado en casa. Perales, que no tuvo minutos con los caballas, también jugará.

La pretemporada xerecista es perfecta, el combinado azulino no ha perdido y aspira a mantener la racha para llegar con las máximas garantías a su estreno en casa ante la Minera, un partido que ya se conoce que se disputará el domingo 7 de septiembre a las ocho de la tarde en Chapín.

El rival

Mientas, el Algeciras, según información de Fernando Silva (Europa Sur) que entrena esta campaña Javi Vázquez llegará a la cita tras su amistoso contra el CD Estepona, que empató sin merecerlo, donde mostró debilidades a la hora de defender que no había tenido en sus anteriores choques en frente al Malagueño (0-0) y en El Palmar contra el Atlético Sanluqueño (0-0) y mantuvo la inoperancia a la hora de crear ocasiones y convertirlas en gol.

Los aficionados blanquirrojos verán en acción a la nueva plantilla, en la que se han registrado trece fichajes repartidos en todas las líneas. Por números, destacan las incorporaciones en defensa, con dos porteros nuevos (Iván Moreno y Samu Casado), tres centrales (Víctor Ruiz, Ángel Gómez y Álvaro Astorga) y dos laterales (Joseca y Arauz). También ha cambiado por completo la sala de máquinas del centro del campo, a la que han llegado el tinerfeño Óscar Castro y Jony Álamo, unidos a Riley. Se espera mucho del delantero Juanma García, que arriba a La Menacha con fama merecida de goleador.