El Xerez DFC anuncia una baja que estaba cantada: Perales

El Xerez DFC ha despachado en tres líneas al guardameta José Perales, jugador que llegó en el mercado de verano, fue titular en los tres primeros encuentros de liga, señalado en el primero contra la Deportiva Minera en el que cometió un par de errores graves, y que posteriormente sufrió una lesión que le mantuvo fuera una serie de jornadas, aunque nunca más volvió a ser titular: "El Xerez Deportivo FC informa que el guardameta José Perales Nájera deja de pertenecer a la disciplina del club. Desde la entidad queremos agradecer su esfuerzo, trabajo y dedicación durante estos meses y le deseamos los mayores éxitos deportivos en el futuro".

El portero mallorquín era anunciado como nuevo jugador del Xerez DFC a finales del mes de junio, en teoría para suplir a Matías Ramos como titular en la meta xerecista. Con un amplio currículum, el guardameta aterrizaba en el XDFC con la vitola de jugador experimentado para un segundo año en Segunda RFEF con nuevos retos. Sin embargo, un par de errores en el partido inaugural contra la Deportiva Minera fueron el princpio del fin, parte de la afición le puso la cruz y en la cuarta jornada ya tenía sustituto, Florentin Bloch, dueño de la portería azulina desde entonces.

De esta forma, Perales se despide del Xerez DFC, con el que ha jugado 270 minutos (los tres primeros partidos de liga) con un balance de 5 goles encajados, la derrota ante la Minera y los empates frente a La Unión y Atlético Malagueño.