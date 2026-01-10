Xerez DFC: La Unión hace la fuerza

Tras la derrota en el derbi contra el Xerez CD que cerraba la primera vuelta y abría 2026, el Xerez DFC necesita recuperar el pulso a la competición con un triunfo para seguir peleando por la permanencia en Segunda RFEF. Después de marcar en los primeros 15 partidos de liga, al equipo de Diego Caro se le ha hecho 'de noche' en los dos últimos, se quedó a cero tanto contra el Lorca como frente al Deportivo, duelos en los que sólo ha sumado un punto de seis posibles, lo que ha llevado a los azulinos a llegar al intermedio de la liga en puesto de play-out (22 puntos) y empatado con el Puente Genil, que está en descenso.

La racha del Xerez DFC desde la llegada de Diego Caro es notable: una única derrota en nueve partidos, con cuatro victorias y cuatro empates. Pero como el técnico cordobés apuntaba en la rueda de prensa previa, esos números no le han valido para salir de la zona peligrosa, a consecuencia obviamente del mal arranque liguero. Con todo, la liga está tan igualada que en caso de triunfo, los xerecistas se colocarían a tres puntos de su rival este domingo, La Unión Atlético, que aterriza en Chapín (17 horas) en la cuarta plaza.

En efecto, el equipo afincado en Málaga tras abandonar la población murciana famosa por su certamen flamenco de Las Minas y que juega como local en el Juan Cayuela de Totana -las cosas de esta RFEF- está situado en puesto de play-off de ascenso con 28 puntos, a sólo cuatro del liderato que ostenta el Águilas. Los de José Miguel Campos pasaban hasta la pasada jornada por ser el equipo menos goleado del campeonato, pero llegó el Estepona con su crisis deportiva a cuestas y le endosó tres goles, dos de ellos en los primeros ocho minutos. ¿Afectará ese palo al cuadro malagueño? Veremos.

Diego Caro advertía en la previa que el rival es uno de los equipos más rocosos del grupo, al que es difícil crear ocasiones y que defiende de manera casi perfecta en bloque bajo. En las filas unionistas aparece Francis Ferrón, el delantero que pretende firmar Antonio Bello para su club. Roan, que se lesionó en el calentamiento contra el Estepona, es duda. En el Xerez DFC, la única baja obligada es la de Yago Gandoy, que tendrá que cumplir un partido de sanción por acumulación de amonestaciones.

Tras caer en el derbi, Caro podría hacer varios cambios en el once. Juanjo Mateo o incluso Diego Iglesias tienen opciones de regresar al once para ocupar la banda derecha y Sergio García la izquierda, con la línea de tres Udom-Morante-Carlos Daniel inamnovible. En la medular, Parejo entrará por Gandoy y Curro seguirá con dorsal de titular mientras que Ilias y Ekiza parecen fijos en el ataque junto a Christian Dieste. El delantero se ha estancado en la cifra de 6 tantos y lleva seis jornadas sin ver puerta, aunque asistió en el empate frente al Recreativo de Huelva.