El objetivo del Xerez DFC, mantener a raya la amenaza del play-out

La liga en Segunda Federación toca a su fin -restan tres jornadas- y todos los equipos aprietan el acelerador para conseguir los objetivos marcados. Y uno de los más duros y crueles es el play-out, una eliminatoria a doble vuelta a vida o muerte, en la que el perdedor desciende. La línea entre el éxito y el fracaso es delgada y con mucho en juego todo puede pasar. El trabajo de una temporada en dos partidos, en 180 minutos más prórroga y penaltis en caso necesario. Por esa ronda pasarán cuatro escuadras, de las que dos se mantendrán en Segunda RFEF y otros dos caerán a la Tercera RFEF.

El Xerez DFC (14º con 37 puntos) está a día de hoy libre, ya que aventaja al San Fernando (13º, 35) y, además, le tiene ganado el golaveraje particular, pero no quiere sorpresas, aunque está habituado a las emociones fuertes. La pasada temporada, sin ir más lejos, logró el ascenso a Segunda RFEF en una eliminatoria agónica ante el Jove Español. Perdió 0-1 en Chapín, ganó 0-1 en Alicante, en la prórroga no se movió el marcador y logró la gesta en la tanda de penaltis.

Antonio Fernández se hizo con las riendas del plantel azulino en lugar de David Sánchez hace nueve jornadas con el equipo en descenso y, poco a poco, ha logrado remontar el vuelo, con 14 puntos de los 27 que ha puesto en juego y sacarlo de la zona caliente. Su progresión era correcta, pero la pasada jornada, el combinado xerecista cayó ante la Minera, un rival directo, por 3-0 en un partido que no agradó al director deportivo Antonio Bello ni tampoco al entrenador, que han pedido a los jugadores una imagen diferente y más implicación. Este domingo (18:00), el combinado azulino recibe al ya descendido Don Benito y tiene la necesidad de vencer para alejarse del peligro.

Los cuatro peores equipos que concluyan en 13ª posición en cada uno de los cinco grupos jugarán un play-out para quedarse en la categoría, a excepción del conjunto que alcance la mejor puntuación, que se salva de forma directa. En estos momentos, es el Olot, del Grupo III, que suma 40 puntos. Aunque todavía queda mucha tela por cortar, parte con cierta ventaja sobre el resto de adversarios.

En el Grupo I, las distancias son muy cortas y está todo por decidir. El Escobedo está en 36 play-out y por detrás marchan Llanera y Compostela con 35, mientras que por encima de la zona de peligro está el Coruxo con 38.

Mucho más ajustada se encuentra la clasificación en el Grupo II. Barbastro (12º), Calahorra (13º) y Gernika (14º) tienen 36 , con el cuadro riojano en peligro por el golaveraje entre los tres equipos. El Anguiano suma 34 unidades y también tiene opciones de alcanzar ese puesto y el Deportivo Aragón, combinado en el que milita el exazulino Hugo Carrillo tiene 37 y no está todavía libre. Hay cinco escuadras en un pañuelo.

En el grupo 3, el Olot gracias a sus 40 puntos eludiría la eliminatoria. Su directo perseguidor es el Cornellá con 34 puntos, seis menos a falta de nueve, por arriba todavía puede dar caza al Andratx, con 42, que, evidentemente, también se salvaría.

En el Grupo IV, el Xerez DFC es 14º con 37, el San Fernando suma 35 (13º) y le acechan Cádiz Mirandilla con 32, Villanovense con 31 y una Balona en plena caída libre con 30. El margen parece considerable para los isleños, pero el calendario no juega a su favor y se espera emoción hasta el final.

Finalmente, en el Grupo V, el Moscardó es 13º con 35. El Unión Adarve está en descenso con 33 y el CD Móstoles tiene 30. Por arriba, el Real Madrid C se va los 38 y respira, pero no se ha librado del peligro todavía, lo mismo que el Melilla con 39.