Quitan 6 puntos al filial del Xerez DFC por una alineación indebida

El Xerez DFC B está completando una gran temporada en 2ª Andaluza, categoría a la que descendió la pasada temporada tras varias campañas militando en la inmediatamente superior. Con Francis Pérez al mando del equipo en su retorno al club azulino, el filial acabó la primera vuelta del campeonato en lo más alto de la clasificación con 4 puntos de distancia frente al Chiclana Industrial y sólo dos derrotas, una de ellas precisamente contra el equipo del Fontanal.

Sin embargo, los buenos números se han visto empañados por una alineación indebida cometida en el encuentro contra el Villamartín que cerraba la primera vuelta del campeonato. El equipo xerecista alineó contra los villamartinenses a un futbolista, José Manuel Cárdenas, que estaba sancionado. El Villamartín presentó reclamación al Comité de Competición y este le otorgado la razón, por lo que el encuentro que acabó 2-0 para el Xerez DFC B -precisamente Cárdenas abrió el marcador- se le ha dado por perdido por 0-3 y además le han descontado tres puntos en la clasificación, pasando del liderato a la segunda posición a uno del Chiclana Industrial, nuevo líder, y sólo otro de ventaja sobre el quinto clasificado, que marca el corte del ascenso.

El futbolista en cuestión fue sancionado con dos encuentros de castigo tras el partido contra el Chiclana Industrial por una acción que el árbitro no reflejó en el acta. La entidad chiclanera reclamó al Comité una infracción llevada a cabo por el futbolista con el balón en juego en otra zona del campo en la que apreciaba un "comportamiento violento" hacia un contrario (necesitó asistencia hospitalaria), aportando pruebas videográficas.

Competición estimó la reclamación, el Xerez DFC argumentó que la acción fue involuntaria y que no se puede rearbitrar un partido, pero el Comité se basó en el artículo 125.2 del Código Disciplinario ("los órganos competentes no podrán entrar a valorar las decisiones técnicas adoptadas por los árbitros, pero sí podrán entrar a sancionar mediante pruebas aportadas los actos violentos, agresiones, incidentes, etc...., por lo que la acción, en caso probada, debe ser sancionada), por lo que castigó al futbolista con dos partidos.

Posteriormente, el Xerez DFC manifestó "indefensión" en sus alegaciones a la reclamación del Villamartín al no haberse dado traslado de la documentación aportada por el equipo denunciante y que no le fue notificada, pero el Comité esgrime que fue comunicada el 18 de diciembre, por lo que ha procedido a sancionar al equipo con la pérdida del partido, la resta de otros 3 puntos y una multa de 200 euros.