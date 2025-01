El Xerez DFC busca una cesión a Pepe Rincón

El Xerez DFC le está buscando una salida en forma de cesión al extremo derecho Pepe Rincón. La llegada de Fran Núñez, que se desenvuelve en la misma posición, cierra un poco más las puertas al jugador canterano, que no está contando esta temporada con muchos minutos, su última titularidad fue en el partido contra el Linares Deportivo y no ha tenido presencia en el equipo en las dos últimas jornadas contra Estepona y Juventud Torremolinos.

Antonio Bello ha querido dejar claro que la decisión de ceder al centrocampista la ha tomado él junto al técnico: "Con la llegada de Fran, el míster y yo hemos estado hablando para sacar a un futbolista y las situaciones son distintas. En el caso de Pepe Rincón tiene contrato hasta 2026, no nos queremos desprender de él y sí creemos que por la falta de minutos le puede venir bien una cesión a un club para que el año que viene cuando vuelva con nosotros vuelva más hecho y que no lleve varios meses sin competir. No es el mismo caso de otros futbolistas que podríamos rescindirlos, Pepe es un jugador que fue muy importante el año pasado en Tercera, este año está teniendo menos oportunidades y pensamos que lo mejor para su futuro es que compita en otro club y que el año que viene vuelva más hecho, con más experiencia y más maduro".

El director deportivo añadía que "es una postura de la dirección deportiva, consensuada con el míster, no ha sido que Pepe Rincón quiera salir del Xerez, que quede claro porque no quiero que los comentarios que pueda haber dañen al chaval porque siempre ha tenido una actitud ejemplar, es un niño de la cas al que queremos cuidar, entendemos que ahora es un palo para él salir de aquí, pero lo hacemos por él para que tenga minutos y no esté sin competir hasta final de liga y de cara al año que viene nos aporte incluso más".

Más llegadas y salidas

En cuanto al resto del mercado invernal, que se cierra el próximo 3 de febrero, y posibles llegadas y salidas apunta que "no damos la plantilla por cerrada pero no buscamos un perfil concreto, si hay algo que nos aparezca de aquí a final de liga y tengamos que hacerlo para mejorar la plantila lo haremos, pero no me gusta cerrar plantilla el último día porque antes que futbolistas somos personas y sacar un futbolista faltando pocas horas del mercado es una putada, pero también hay que entender que la exigencia aquí es máxima y que el año está siendo complicado, la exigencia es ganar al Cádiz y luego al Orihuela, no hay otra. Los resultados no nos están acompañando, las sensaciones del equipo han sido de ser merecedor de tener más puntos, pero la realidad es la que es, hay que apretar y conseguir el objetivo como sea y si nos aparece una oportunidad de mercado la tendremos que aprovechar".