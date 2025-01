Antonio Bello, director deportivo del Xerez DFC, confirma el interés del Zaragoza en Hugo Carrillo

Antonio Bello, director deportivo del Xerez DFC, ha confirmado el interés del Real Zaragoza en hacerse con los servicios de Hugo Carrillo en este mercado de invierno para refozar al filial maño, un Deportivo Aragón que se encuentra en puestos de descenso a Tercera RFEF. No hay propuesta formal por el central jerezano, que acaba contrato el próximo 30 de junio, y la primera "aproximación" no se acerca ni de lejos a las pretensiones del XDFC para dejar marchar a "uno de los jugadores más importantes de nuestra plantilla". Bello ha llegado a afirmar que el Zaragoza ofrece "menos de los que a nosotros nos han pedido" por algún jugador de Tercera RFEF y entiende que el club aragonés debe hacer una propuesta acorde a su categoría, que es la Segunda División. Igualmente, el director deportivo azulino, que ha agradecido al jugador su "profesionalidad y cómo está llevando la situación" asegura que perder a Hugo será poco menos que una "tragedia" por la dificultad de encontrar en el mercado un defensa de sus características, "para mí de los tres mejores centrales del Grupo 4".

"Hay interés por parte del Zaragoza, nos han llamado, del Granada no sé nada, no me han llamado y espero que no me llamen", comenta Bello durante la rueda de prensa en la que se ha presentado a Fran Núñez como nuevo jugador azulino. "El Zaragoza sí se ha puesto en contacto conmigo, no hay una oferta formal, pero es que Hugo para nosotros ahora mismo es importantísimo, no voy a decir el que más porque nadie es imprescindible, pero Hugo para nosotros es muy importante, este mercado de invierno sabemos lo complicado que es y nos costaría mucho suplirlo", señala el director deportivo.

Bello entiende "la ilusión que tiene de poder debutar con el primer equipo, pero también la agradezco la profesionalidad y la tranquilidad y cómo está llevando la situación porque no es fácil. Aunque sea para el filial, es un Segunda División que viene a por ti y mirándote con buenos ojos y tanto a él como a su entorno les agradezco cómo lo están llevando todo y porque entienda también a nuestro club, porque es un jugador de la casa". Eso sí, la oferta es insuficiente: "Nos hicieron una aproximación de la oferta que nos podían hacer, no hay oferta formal, pero es muy baja para lo que nosotros consideramos que vale Hugo o lo que necesitaríamos para suplirlo". Así que por la cantidad ofrecida "ni me lo pienso, lo digo de verdad, para mí, el míster y el club Hugo es... Lo intentamos renovar hace dos meses de cara al año que viene, imagínate lo importante que es para nosotros".

El dirctor deportivo reiteraba que "entiendo al futbolista porque viene un Segunda División y esos trenes pasan poco, pero si viene un Segunda División tiene que ofrecer como un Segunda División, no puede ser que nosotros intentemos buscar en el mercado de Tercera, que nos ha pasado, y te pidan más de lo que te ofrece el Zaragoza por uno de los jugadores más importantes del club, el que más minutos lleva, canterano, que se lo ha ganado, que nadie le ha regalado nada, que ha estado en los momentos malos, que ha sabido sufrir y esperar su momento y ahora entiendo que tenga muchas novias. En verano le llamaron varios Primera RFEF y se quiso quedar en casa, es una oportunidad distinta y como viene de un club que es superior al nuestro hay que entender que nosotros desprendernos de Hugo es una tragedia para nosotros porque suplirlo es casi imposible".

Bello ha hablado con el jugador y "le he hecho ver la situación, es de la casa, sabe cómo nos movemos y sabe en el club que está. Le estoy superagradecido a él y a su entorno porque otro futbolista se hubiera puesto de otra manera cuando le surge esta posibilidad. El chaval lo entiende y le hace ilusión como es lógico que un Segunda División llame a su puerta. Hasta ahí puedo contar porque no sé si mañana o pasado el Zaragoza va a pagar o no la cláusula de Hugo, yo espero que no porque me hace ilusión que se quede con nosotros porque es muy importante, pero yo he sido jugador, me pongo en su piel y que te llame un Segunda División es ilusionante".

Sea como fuere, la situación debería arreglarse en pocos días, dado que el mercado se cierra el 3 de febrero: "Si fuese otro jugador no diría que es difícil suplirlo, pero es que Hugo es para nosotros tan importante que encontrar un jugador de sus características en Segunda RFEF no lo hay, es que para mí está entre los tres mejores centrales del Grupo 4 de Segunda RFEF y ahora buscar un central como Hugo, en Segunda RFEF, que no esté jugando porque los que están jugando te van a pedir dinero, entonces suplirlo va a ser casi imposible".