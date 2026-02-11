El Xerez DFC cambia de marca de ropa deportiva

El Xerez Deportivo FC ha alcanzado un acuerdo con la firma deportiva Macron para que se convierta en el sponsor técnico del club a partir de la temporada 2026-27, con un contrato que tiene una duración de dos temporadas más otras dos opcionales. "Este convenio supone un paso importante en la estrategia de crecimiento del Xerez Deportivo FC, consolidando su proyecto deportivo y social con una marca reconocida por su innovación, calidad y diseño, presente en numerosas competiciones profesionales a nivel europeo". Hasta ahora, la marca de ropa deportiva del club era Hummel.

Entre los principales términos del acuerdo, se recoge que el Xerez DFC seguirá contando con diseños exclusivos en sus equipaciones, garantizando la calidad y la modernidad, y pondrá a la venta, tanto en su tienda física como online, un amplio y variado catálogo de productos que ayudará a renovar la colección de merchandising oficial y reforzará la imagen institucional y la identidad del club.

Macron, firma deportiva italiana con sede en Bolonia y fundada en 1971, cuenta con una consolidada experiencia textil en varios deportes a nivel mundial, logrando situarse como una marca de referencia en diversas disciplinas, pero especialmente en el fútbol. Macron viste en la temporada 25/26 a tres equipos de Primera División: Levante, Osasuna y Real Sociedad; y a cinco de Segunda A: Cádiz, Almería, Burgos, Ceuta, Cultural Leonesa. También al colectivo arbitral de la RFEF y clubes extranjeros como Crystal Palace, Bolonia, Udinese, Sampdoria, Auxerre o Nantes.

"Desde el club se destaca especialmente el compromiso de Macron con los valores del Xerez Deportivo FC, así como la voluntad de ambas entidades de construir una relación sólida y duradera, enfocada en ofrecer el mejor producto posible a jugadores, cuerpo técnico y afición", explica el club en un comunicado.

Entradas para Puente Genil

Por otro lado, el clubpone a la venta a partir de las 17:00 horas de este miércoles un paquete de 300 entradas para el partido que se disputará en Puente Genil próximo domingo 15 de febrero a las 17:00 horas en el Estadio Manuel Polinario. Los precios de las localidades son los siguientes: 12€ adultos (mayores de 14 años); 8€ jóvenes (de 6 a 14 años) y gratis los menores de 6 años. De igual forma, se está organizando un viaje en autobús con un precio de 30 euros (autobús + entrada). La salida se realizará a las 10:15 desde Chapín y la vuelta a la conclusión del partido. Para la reserva de plazas se ha habilitado el teléfono 655 17 09 04 para contactar vía WhatsApp.