El Xerez DFC comienza su puesta a punto para el IV Trofeo Pepe Ravelo

Llega la parte complicada de la pretemporada para el Xerez DFC. Los azulinos comienzan dos semanas duras, en las que tendrán que medirse a cuatro equipos de Primera RFEF. De momento, el plantel ha entrenado este domingo en el Anexo para comenzar a preparar el compromiso de este martes (20:30) en Chapín frente al Sevilla Atlético con la disputa del IV Trofeo Pepe Ravelo. Será la puesta de largo de los azulinos ante su afición después de cuatro partidos a domicilio, encuentros en los que ni ha perdido ni ha encajado goles. Ha superado a Jerez Industrial (0-1), San Roque (0-1), Arcos (0-2) y Chiclana (0-2) y empatado a cero contra el Extremadura en el triangular que jugó en Lepe.

Los xerecistas se enfrentaron el viernes al Chiclana en el XIV Trofeo de la Vendimia y vencieron por 0-2 con goles de Mauro e Ilias y Antonio Fernández cambió de planes sobre la marcha al final del choque, optó por dar descanso a la plantilla el sábado para entrenar este domingo en Anexo Pepe Ravelo de cara a su cita ante el segundo filial sevillista, que será el test más importante al que tengan que hacer frente desde el inicio de la pretemporada.

El cartel del IV Trofeo Pepe Ravelo es un bonito homenaje al expresidente azulino fallecido en 2022.

Para ese encuentro son dudas el meta Oier Arribas, que se lesionó en Arcos, se resintió de sus molestias ante el Chiclana y tuvo que dejar su puesto al canterano David Villegas, Salguero y Beny, mientras que Ekiza, que también arrastraba problemas, ya pudo jugar en el Municipal.

El técnico gallego está contento con el rendimiento de sus jugadores, aunque también se muestra exigente y avisa que "las sensaciones no son malas, pero hay que pedir más" y el jerezano Marcelo Villaça, uno de los capitanes, comparte la opinión del entrenador. "En el último partido en Chiclana tuvimos mejores sensaciones, vamos afianzando los conceptos que queremos, que estamos buscando de cara a la liga y vamos dando ese pasito más grande cada vez. Lo importante es no estancarse y seguir mejorando. En Chiclana, en la primera parte tuvimos mucho ritmo con balón, generamos muchas situaciones de ataque, fuimos solventes en defensa y hay que conservar esta continuidad cuantos más minutos mejor".

El equipo se está mostrando solvente en defensa y todavía no ha encajado goles esta pretemporada. El lateral considera que "es positivo y es un trabajo de todos, desde los futbolistas de la línea de arriba hasta el portero, somos un bloque tanto en ataque como en defensa. Insisto, debemos seguir trabajando para afianzar los conceptos que quiere el míster y tenerlos automatizados de cara a la liga. Lo que interesa es dar en cada partido un paso al frente".

Marcelo, capitán azulino, jugó el viernes en Chiclana de central. / José María Partida/Xerezdfc.com

Marcelo y los roles

Marcelo no fue titular, jugó en la segunda parte y lo hizo en una demarcación que no es la suya, en el centro de la zaga. En ese sentido, lo tiene claro: "Estamos para sumar, todos los que estamos en la plantilla tenemos que contar con esa predisposición de sumar donde haga falta, debemos asumir el rol que nos toque, esa va a ser una de las grandes fortalezas que tenga el equipo".

Superado el ecuador de la puesta a punto de cara al inicio de liga en Chapín frente a la Deportiva Minera, este martes los xerecistas disputan un partido especial ante el Sevilla Atlético en el Trofeo Pepe Ravelo, fallecido en 2022 y que fue un presidente importante en los primeros años de vida del club. Marcelo confiesa que "tenemos ganas de estrenarnos en Chapín y ante un rival de superior categoría, que nos va a exigir mucho. Es un hueso duro y es importante saber jugar también a este tipo de rivales, tendremos que estar más arropados y buscar más situaciones de contragolpe, hay que saber dominar todas las fases del juego".

Encuentros exigentes

Tras la cita contra conjunto de Jesús Galván, el cuadro azulino ya no jugará hasta el sábado en El Palmar (19:30) frente a otro equipo de Primera RFEF, el Atlético Sanluqueño que ahora entrenan sus extécnicos Jose Pérez Herrera y Bruno Herrero, artífices del memorable primer ascenso a Segunda RFEF en el curso 20/21 y destituidos en octubre de 2022 por la directiva de Ignacio de la Calle, presidente que presentó su dimisión justo después por no compartir la decisión de la junta.

Tras esos dos choques llegarán el 21 de agosto el que el Xerez DFC disputará en Chapín ante el Juventud Torremolinos de Antonio Calderón, que logró el ascenso el pasado curso como campeón del Grupo IV, y el sábado 23 acudirá al Nuevo Mirador para rendir visita al Algeciras CF.