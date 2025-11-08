El Xerez DFC debe refrendar su reacción ante un filial que llega con nuevo técnico

La era Diego Caro al frente del Xerez DFC comenzó la pasada jornada con un convincente triunfo en Chapín frente al Atlético Antoniano por 2-0 en una notable puesta en escena. Con algunas variantes tácticas sobre lo que planteaba Antonio Fernández, el cordobés logró que el equipo se liberara, se mostrara más dinámico y mejorara sus prestaciones en defensa, dejó por primera vez la portería a cero, y en ataque, con Ilias muy libre y mostrando un gran nivel. Este domingo (17:00) necesita refrendar todas esas buenas sensaciones otra vez ante su público frente a un Almería B hundido en la tabla y muy tocado moralmente por su dinámica negativa. Precisa lograr igualmente dos de dos también por primera vez.

El filial encadena siete derrotas consecutivas, ha ganado un partido de los nueve que se llevan disputados (en la segunda jornada en su visita al Atlético Malagueño con un solitario tanto de Martim Alberto), ha marcado solo tres goles y ha encajado dieciséis. Los registros tan negativos han provocado la llegada este jueves de un nuevo técnico, José María Salmerón, en lugar de Alberto Lasarte. Es el obstáculo mayor con el que se pueden encontrar los azulinos, que se han quedado sin todas las referencias que tenían, aunque el preparador almeriense lleva tantas temporadas entrenando que sus pautas se conocen. El 1-4-2-3-1 es el esquema que más utiliza, pero eso no implica que sea por el que se decante en su estreno en el Municipal.

La situación de los xerecistas mejoró con los tres puntos del domingo, pero todavía sigue siendo complicada. Están en descenso (15ª plaza) con nueve puntos y la victoria del Lorca por 2-1 sobre la Deportiva Minera, un aspirante al play-off que está perdiendo fuerza, no les ha beneficiado de cara a salir de esa zona. Los murcianos se han ido a doce puntos y los azulinos estarán muy pendientes de lo que hagan sus rivales directos. El Estepona visita al líder Extremadura, el Antoniano recibe al Salerm Puente Genil, el Linares disputa un atractivo derbi en La Victoria con el Jaén y el Melilla no lo tiene fácil en Águilas.

El once y los posibles cambios

El preparador azulino apostó frente al Antoniano prácticamente por los mismos futbolistas que Antonio Fernández, pero cambió su dibujo y la distribución de los jugadores sobre el verde y después del buen resultado lo normal es que repita ante un filial con unas características distintas a las del cuadro sevillano, pero que llega con la soga al cuello, aunque Salmerón insista en restarles presión. De este modo, la portería será para Bloch y en defensa pueden salir Udom, Morante y Carlos Daniel, con Juanjo Mateo y Sergio García como carrileros, Rafa Parejo y Yago Gandoy en la medular y completar el once en ataque con Ekiza, Ilias y Dieste. De todos modos, también podría decantarse por Beny en el carril, para colocar a Sergio García por dentro en lugar de Ekiza.

En esta oportunidad, el técnico ha citado a todos los jugadores de la primera plantilla, incluso al lesionado Fran Viñuela, y no ha convocado a ningún futbolista ni del filial ni del equipo juvenil con el alta de Emaná, una vez superada su lesión. Se lleva a los tres porteros ya Asier o a Perales le tocará ver el partido desde la grada.

Pedro Fidel, con el filial

El filial, por su parte, por primera vez en muchas jornadas puede contar con todos sus jugadores. Salmerón, finalmente, se ha llevado una buena noticia con el central Pedro Fidel, un joven futbolista de 18 años con una gran proyección que en las últimas jornadas ha sido habitual en las convocatorias de Rubi por las lesiones de algunos zagueros del primer plantel.

La primera alineación del nuevo entrenador es una incógnita, pero la podrían integrar Jesús López, Luis Martins, Miguel Operé, Pedro Fidel, Martim Alberto, Romera, Joan, Marciano, Marsu, Tomazinho e Iker Burgos, autor de dos de los tres goles de los rojiblancos.