El Xerez DFC encara un octubre con curvas

Llega octubre y el Xerez DFC afronta un mes complicado. El cuadro azulino ha echado el telón a septiembre con dos puntos en cuatro partidos, cerrando un ciclo, como a su entrenador Antonio Fernández le gusta establecer, con saldo negativo pese a sus buenas prestaciones sobre el verde. Dos derrotas (Deportiva Minera y Real Jaén) y dos empates (La Unión Malacitano y Atlético Malagueño) con cuatro goles a favor y siete en contra es un bagaje muy pobre, que le colocan penúltimo en la tabla. Ahora, el equipo azulino encara un octubre 'muy murciano', en el que le toca remontar y el calendario no es fácil. Tienen dos citas en Chapín, más o menos 'asequibles' frente a escuadras imprevisibles, Yeclano y Águilas, y dos salidas durísimas, la primera a La Condomina para en enfrentarse al UCAM, aspirante al ascenso que ha comenzado mal, y al Francisco de la Hera para medir el potencial del líder Extremadura, una escuadra contra la que jugó en pretemporada en Lepe y empató a cero.

Los xerecistas han regresado este martes al trabajo en el Anexo Pepe Ravelo para comenzar a preparar su primer choque del mes, ante el Yeclano este domingo (18:00) en Chapín. Para esa cita, Antonio Fernández cuenta con la duda del delantero Emaná, que se lesionó en los minutos finales del partido que su equipo perdió 2-1 en La Victoria frente al Jaén. Entró al verde en el minuto 72 por Ilias Charid, sintió un pinchazo en el isquio y está pendiente de realizarse este jueves pruebas para comprobar el alcance de sus molestias.

Los detalles en las áreas están 'machacando' a una escuadra que genera oportunidades, pero no las materializa, y que también está encajando demasiados tantos por fallos individuales. Ha recibido ya siete tantos, cuatro en casa y tres fuera, y junto al Atlético Malagueño es el equipo del grupo más castigado en ese aspecto. Un aspecto que los técnicos deben corregir para lograr un primer triunfo que se está resistiendo bastante.

Tras el choque frente a los yeclanos les tocará visitar a otra escuadra murciana. El domingo 12 a las 12:00 se medirá en La Condomina al UCAM, llamado a estar arriba por presupuesto y plantilla, pero que no acaba de despegar. Atesora cinco puntos y la pasada jornada no pasó del empate a cero en su campo frente al colista Atlético Antoniano, un resultado que ha caldeado los ánimos tanto en el seno de la entidad universitaria como en la afición. Los de Germán Crespo no están finos en ataque y les está costando convertir sus ocasiones.

Para cerrar el ciclo de adversarios murcianos, regreso al Municipal para hacer de anfitrión al Águilas, un equipo imprevisible, que ha disputado tres partidos como local y ha obtenido todo tipo de resultados, victoria frente al Yeclano (2-1), empate a cero frente al Xerez CD y derrota 1-2 con el Extremadura, rival con el que concluye el Xerez DFC el mes pero en el Francisco de la Hera. A domicilio, el Águilas igualó a uno con el Linares.

La salida a Almendralejo será tan complicada como atractiva, aunque restan todavía tres jornadas y puede pasar de todo. A día de hoy, los de Francisco Javier Diosdado 'Cisqui' son líderes en solitario con un pleno de triunfos, Atlético Malagueño (3-2), Real Jaén (0-1), Yeclano (2-1) y Águilas (1-2). Doce puntos en juego muy importantes para el devenir de una competición larga, que acaba de comenzar.