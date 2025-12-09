La estadística que comparten Xerez DFC y FC Barcelona

Sólo hay tres equipos en las cuatro principales categorías del fútbol español -Primera, Segunda A, Primera RFEF y Segunda RFEF- que han marcado gol en todos y cada uno de sus partidos de liga esta presente temporada y el Xerez DFC es uno de ellos. Los otros dos son el FC Barcelona, actual líder de Primera con cuatro puntos sobre un Real Madrid en el que se tambalea Xabi Alonso, y el Racing de Santander, primer clasificado de Segunda A y, por lo tanto, en puesto de ascenso directo a la máxima categoría.

En efecto, el cuadro que dirige Diego Caro, que se mide este próximo domingo al Linares Deportivo, ha anotado al menos un gol en las catorce jornadas que se llevan disputadas. Los azulinos, que cuentan con cuatro victorias en el casillero y ocupan puesto de play-out -aunque no lo jugarían al ser, por golaveraje, el mejor 13º de los cinco grupos- nunca se han quedado sin marcar. En cuatro partidos han marcado dos goles: Yeclano Deportivo (2-1), Antoniano (2-0) y Estepona (0-2), que fueron triunfos; y Extremadura (3-2), mientras que la otra victoria fue por la mínima contra el Puente Genil (1-0).

Por contra, anotar no le sirvió de nada contra Deportiva Minera (1-3), Jaén (2-1), UCAM Murcia (2-1) y en el Francisco de la Hera. Además, los xerecistas atesoran seis empates, todos por el mismo resultado de 1-1: La Unión, Malagueño, Águilas, Almería B, Melilla y Recreativo de Huelva.

Con Antonio Fernández en las primeras ocho jornadas, el Xerez DFC anotó 10 tantos y con Diego Caro, en las seis que lleva el cordobés en el banquillo, un total de 8 dianas. El cuadro azulino es el cuarto más realizador del Grupo 4 y sólo Extremadura (21), Deportiva Minera (20) y Águilas (19) han marcado más goles en las primeras 14 jornadas, estando empatado a 18 tantos con UCAM Murcia (con un partido menos), Antoniano y Linares, su próximo rival.

El máximo anotador de los azulinos es Christian Dieste con 6 tantos y el segundo máximo realizador es Ekerette Udom. El central es tan importante en el esquema defensivo como en ataque, como prueba sus 3 dianas a Atlético Malagureño, Yeclano y este pasado domingo ante el Recreativo de Huelva. Ilias Charid también acumula 3 goles en las 14 primeras jornadas disputadas.

Rodillo culé

El FC Barcelona, líder de Primera, también ha anotado gol en todos sus encuentros de liga. Los números del equipo de Hansi Flick son impresionantes pues ha marcado 47 goles en apenas 16 jornadas, una media de casi tres goles por partido. Los azulgrana les hicieron seis tantos al Valencia en la cuarta jornada de liga y en la última golearon al Real Betis en La Cartuja (3-5); mientras que al Celta les endosó cuatro en Balaídos y otros cuatro al Athletic Club en el regreso al Camp Nou. Anotaron tres a Mallorca, Getafe, Oviedo, Levante, Elche, Alavés y Atlético de Madrid. Los culés también vieron puerta en las dos únicas derrotas que han sufrido hasta el momento en Liga, el 4-1 en el Ramón Sánchez Pizjuán frente al Sevilla y el 2-1 en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid.

Ferrán Martínez le hizo 3 goles al Betis en el 3-5 del FC Barcelona en La Cartuja. / Julio Muñoz

El máximo goleador del FC Barcelona es Ferrán Torres, que acumula 11 tantos -a cinco del Pichichi Kylian Mbappé (16)- mientras que Lewandowski tiene 8 y Lamine Yamal 6. Dani Olmo, Fermín y Raphinha, todos con 4, también están aportando gol a un FC Barcelona que aspira a superar el récord de los 121 de la temporada 2011/2012 que estableció el Real Madrid de Mourinho.

Segunda División

Cuarenta goles en 17 partidos acumula el Racing de Santander para liderar la Segunda División A con tres puntos de ventaja sobre el Deportivo de la Coruña. Los santanderinos sólo han sufrido cuatro derrotas esta temporada: 2-4 ante la Cultural Leonesa; 1-2 frente al Andorra y 2-1 con el Sporting de Gijón, además del 3-1 sufrido en Las Palmas. El equipo que dirige José Alberto López es, de largo, el más realizador de la categoría y el pasado fin de semana superaba en el Carranza al Cádiz por 2-3 remontando un 2-0 en contra. El 4-0 al Éibar y el 4-1 al Ceuta han sido sus dos resultados más contundentes, aunque Castellón, Albacete, Almería, Málaga y Mirandés también han sido víctimas del poder anotador de los cántabros.

El delantero del Racing de Santander Asier Villalibre.

El Racing tiene colocado a tres de sus jugadores entre los máximos goleadores de la categoría. Villalibre, ex del Athletic Club, es el Pichichi de Segunda con 10 tantos, mientras que Andrés Martín es cuarto con 8 goles y Jeremy sexto con 7.