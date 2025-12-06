El Xerez DFC no pierde con el árbitro Javier Sánchez, pero tampoco gana

El colegiado Javier Sánchez Carreras es el designado para impartir justicia en el Xerez DFC - Recreativo de Huelva de este domingo en Chapín (12:30 horas). El árbitro cordobés no ha dirigido al Decano, pero sí al equipo que actualmente entrena Diego Caro. Los azulinos no pierden cuando les dirige este colegiado... pero tampoco ganan.

En total, Sánchez Carreras ha arbitrado dos encuentros al Xerez DFC, curiosamente contra el mismo equipo, el Antequera, y en la misma temporada, la 22-23 que acabó con el descenso de los xerecistas a Tercera Federación. En el primero de ellos, jugado en tieras malagueñas, el resultado fue de empate a uno y supuso la destitución de José Pérez Herrera al frente del equipo. Montori adelantó al que era líder en el minuto 19 y Edu Salles empataba en el 80 y veía la segunda amarilla unos minutos después dejando a su equipo con uno menos, aunque los antequeranos jugaron desde el 54' con diez por doble amarilla a Jeremy.

En el partido de vuelta disputado en Chapín, empate a cero en otro partido con numerosas tarjetas amarillas -nueve- y una roja directa al visitante Mawuli.

En las cinco temporadas que lleva en la categoría, Javier Sánchez ha dirigido un total de 56 partidos en los que ha mostrado 316 tarjetas amarillas y 33 cartulinas rojas. Este curso ha dirigido ya cuatro partidos, tres del Grupo 4 y pitó en Chapín al Xerez CD contra el Almería B en el triunfo de los azulinos por la mínima. En el presente campeonato ha mostrado 22 amarillas y ninguna roja.