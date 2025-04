Grata noticia en la vuelta al trabajo del Xerez DFC

La plantilla del Xerez Deportivo FC ha comenzado este miércoles a preparar a fondo el encuentro del próximo domingo contra el Don Benito, encuentro que se disputa en Chapín a las 18:00 horas y que se trata de una final para el equipo que dirige Antonio Fernández Rivadulla. Los azulinos reciben a un rival que ya está descendido, pero que en sus dos últimas salidas ha puntuado: victoria en el Iberoamericano frente al San Fernando y sorpresón en Chapín, hace apenas unos días, contra el Xerez CD, al que 'birló' un empate en el tiempo de descuento con un doblete de Dabo, lateral izquierdo que jugó los últimos minutos como delantero recordando a lo que recurría Johan Cruyff con Alexanco en sus primeros años en el FC Barcelona.

El equipo azulino ha tenido una intensa jornada matutina en las instalaciones del Anexo de Chapín Pepe Ravelo, con la mala noticia protagonizada por Asier, que no ha podido entrenar con unas molestias en el tendón de Aquiles del pie izquierdo. El centrocampista madrileño jugó los últimos 20 minutos en la derrota del equipo frente a la Deportiva Minera y se le han reproducido unas molestias que le hacen ser duda para el encuentro del domingo, aunque confía en poder llegar. Asier no está teniendo suerte en su primera temporada en el Xerez DFC, sólo ha disputado 371 minutos y tan sólo fue titular en el encuentro de la primera vuelta contra el Linares tras anotar su único gol en el anterior ante la Balona.

Y de una noticia negativa a otra muy positiva, la vuelta a los entrenamientos de Antonio Oca. Hace apenas un mes, el 23 de marzo, el club anunciaba que el central jerezano sufría una grave lesión de tobillo que prácticamente le hacía decir adiós a la temporada: "Tras no remitir las dolencias físicas que viene arrastrando desde las últimas semanas, el jugador de la primera plantilla Antonio Oca se ha sometida a nuevas pruebas médicas que han determinado el siguiente parte de lesión: esguince de grado 3 en el tobillo izquierdo con rotura completa del ligamento peroneoastragalino y una rotura parcial del ligamento peroneo calcáneo. Desde el Xerez Deportivo queremos enviar todo nuestro apoyo y ánimo al futbolista, deseándole una pronta recuperación. Información ofrecida por Clínicas Beiman", comunicaba el club azulino horas antes del encuentro contra el Recreativo Granada.

El jugador azulino incluso se planteaba pasar por el quirófano pensando ya poder comenzar la pretemporada en plenitud de facultades físicas. "Estaba marcando a Juan Andrés en un partidillo, él va a recibir el balón y yo intento cortarle con tan mala fortuna de apoyar no en el césped sino en su pie y con la inercia se me fue el tobillo hacia fuera, me noto un dolor fuerte y a los cinco minutos el tobillo muy inflamado", comentaba días después en una entrevista a Diario de Jerez.

Sin embargo, Antonio Oca, después de varios días trabajando muy duro con el fisio, ha mejorado ostensiblemente de la lesión, ha recortado plazos y este miércoles se le ha podido ver al mismo ritmo que el resto de compañeros después de llevar varios días entrenando con el grupo, yendo de menos a más y cada día con mejores sensaciones. El zaguero jerezano, cuyo último partido fue en Linarejos el pasado 2 de marzo, sigue con alguna molestia y después de más de mes y medio de inactividad está falto de ritmo, pero no descarta incluso poder estar disponible antes de que acabe la temporada si Antonio Fernández Rivadulla lo estima conveniente.