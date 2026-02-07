El Xerez DFC pide a la RFEF el aplazamiento del partido contra el Real Jaén

El Xerez DFC ha solicitado a la Real Federación Española de Fútbol la suspensión del partido que este domingo debería jugar a las seis de la tarde en Chapín contra el Real Jaén. El club azulino, atendiendo a las dificultades que está provocando la borrasca Marta, ha entendido que la seguridad está por encima de lo deportivo y ha procedido a solicitar el aplazamiento. Sería el cuarto encuentro que se suspende este fin de semana después del Águilas-Recreativo que se aplazaba este viernes y los partidos Extremadura-Antoniano y Linares-La Unión de este sábado.

Ha sido el Real Jaén el que, a través de sus redes sociales, ha advertido de la solicitud de aplazamiento del Xerez DFC.

Minutos después, el Xerez DFC confirmaba la solicitud de suspensión, encontrándose ahora a la espera de la resolución de la Española: "El Xerez Deportivo FC, en coordinación con el Ayuntamiento de Jerez, va a solicitar la suspensión del partido de este domingo ante el Real Jaén CF al Comité de Competición de la RFEF debido a las previsiones meteorológicas adversas previstas para las próximas horas, además de los importantes daños registrados en diferentes puntos de la ciudad a causa de la crecida del río Guadalete tras el paso de la borrasca Leonardo", explica el club.

"Las circunstancias actuales no garantizan que el encuentro pueda celebrarse con plenas garantías de seguridad, tanto para los integrantes de ambos clubes, equipo arbitral, personal y trabajadores, así como aficionados de ambos conjuntos, teniendo además una especial preocupación por el viaje de la expedición visitante, debido al estado de las carreteras, alguna de las cuales se encuentran cortadas, anegadas o presentan distintas afecciones".

La solicitud que se va a presentar cuenta con los pertinentes informes técnicos del Ayuntamiento de Jerez, habiéndose dado traslado de esta situación también al Real Jaén CF. Cualquier resolución al respecto será comunicada a través de los canales oficiales del Club".