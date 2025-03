El Xerez DFC prescinde de Álvaro Orúe como director de la cantera

El Xerez DFC sorprendía este martes con el anuncio del despido de Álvaro Orúe al frente de la dirección de la cantera azulina. La entidad comunicaba cerca de las nueve de la noche la salida del técnico en un comunicado en el que también anunciaba su sustituto, Jaime Fernández. Orúe, que llegó al Xerez DFC como hombre fuerte de la parcela de la cantera en la candidatura de Sebastián Alonso de Medina, no ha estado ni un año en un cargo que, se supone, debe obtener resultados a medio y largo plazo. Su sustituto es Jaime Fernández, técnico que ha desarrollado estas funciones en el UD Paquete, uno de los clubes de cantera de la ciudad.

El comunicado del Xerez DFC anunciando la salida de Álvaro Orúe y la contratación de Jaime Fernández no entra en detalles ni en los motivos de por qué se prescinde del primero y dice íntegramente lo siguiente: "El Xerez Deportivo informa que se ha acordado un cambio en la estructura de Cantera que implica la salida del Club de Álvaro Orúe, hasta ahora director de cantera y la incorporación de Jaime Fernández. Desde el Club queremos agradecer los servicios y la dedicación de Álvaro Orúe durante los meses en los que ha dirigido una de las parcelas más importantes de nuestra entidad y base del futuro deportivo del xerecismo y del fútbol de nuestra ciudad. En su lugar, el Xerez Deportivo incorpora la figura de Jaime Fernández, técnico superior de la actividad física y el deporte que cuenta con el nivel II de entrenador y ha desarrollado su carrera durante más de 25 años en el UD Paquete. Como futbolista ha jugado en clubes como el Jerez Industrial, CD Guadalcacín y Puerto Real y cuenta con el curso de scouting y director deportivo".

Malos resultados

El Xerez DFC B, primer equipo de cantera, descendió la pasada temporada a Segunda Andaluza sénior y está teniendo un campeonato complicado a raíz de la alineación indebida cometida contra el Villamartín. En ese momento, el equipo era líder, pero tras cometer la infracción se le restaron los tres puntos de la victoria ante los serranos más otros tres por el error y actualmente es séptimo clasificado -el objetivo es volver a Primera Andaluza- con 32 puntos, a cinco del líder Rayo Sanluqueño. Con esos seis puntos, el filial seguiría comandando la clasificación.

Jaime Fernández, nuevo director de la cantera del Xerez DFC. / xerezdfc.com

Por su parte, el primer equipo juvenil tampoco está cumpliendo con las expectativas. Recién descendido a Liga Nacional tras la campaña en División de Honor, los azulinos ocupan la 11ª posición con 24 puntos, muy lejos de la cabeza y con el peligro de otro descenso acechando, ya que bajan los cuatro últimos -los puestos del 13 al 16-, a los que se pueden unir el 11º y el 12º si hay descensos en cascada. Por si fuera poco, el Juvenil B también se encuentra en descenso en Segunda Andaluza, aunque a sólo un punto de la permanencia; mientras que el tercer juvenil está situado en mitad de la tabla a nueve puntos de la cabeza.

En categoría cadete, el club no tiene representación ni en la División de Honor ni en Primera Andaluza y el primer equipo ocupa la séptima plaza en la Segunda Andaluza. El Cadete B, por su lado, es segundo en el Grupo 7 de la Tercera Andaluza a dos puntos del Marianistas, equipo también jerezano, pero no podría ascender al estar el primer equipo en la categoría inmediantamente superior. Además, el 'C', comparte liderato con el Florida en el Grupo 6. El Infantil de Segunda Andaluza es quinto sin opciones de ascenso, al igual que el 'B' en Tercera Andaluza y el 'C' en Cuarta. En alevines, el 'A' cierra la clasificación de Segunda Andaluza, el 'B' es tercero en Tercera Andaluza y el 'C' es quinto en su grupo de Cuarta; mientras que los benjamines de Segunda y Tercera Andaluza son colistas sin puntos. Por último, en categoría prebenjamín, el 'A' es segundo en Segunda Andaluza y el 'B' penúltimo en Tercera