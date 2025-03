"El Xerez DFC tiene unos primeros quince minutos que te somete"

Raúl Barroso se hizo cargo del Recreativo Granada apenas unos días antes que Antonio Fernández Rivadulla llegase al Xerez DFC en sustitución de David Sánchez para suplir a Jon Erice, y con el técnico canterano en el banquillo, los nazaríes han sumado cinco puntos de 12 posibles, insuficientes para salir de los puestos de descenso. El entrenador granadino confía en que su equipo pueda superar al Xerez DFC en Chapín, ya que es consciente de que se trata de una de las últimas oportunidades que tienen para aspirar a la permanencia en una escuadra que la pasada temporada militaba en Primera RFEF.

El preparador del Recre Granada confesaba antes del encuentro en Jerez que tras varias semanas en el cargo "ya podemos exigir un poco más al jugador, llevar tres semanas puntuando era importante para no caer y seguir vivos, y el objetivo de esta semana es seguir creciendo, tenemos que dar otro pasito adelante porque estamos viendo que sólo con no perder no nos va a dar y es momento de exigirnos algo más, de empezar a saber que tenemos una resposanbilidad importate para lograr el objetivo".

Barroso indica que "vamos a jugar contra un rival de nuestra liga, en un campo bonito y difícil, donde la afición aprieta y debemos demostrar esa capacidad que estamos construyendo para lograr los tres puntos. Ellos tienen la misma presión que nosotros porque también se están jugando todo, estamos viendo cómo está la liga, cualquiera se está jugando muchas cosas a estas alturas".

PÑor úlrimo, indicaba que "el Xerez viene de un mal resultado pero entiendo que en casa intentará llevar la iniciativa y dominarnos. Creo que nosotros fuera de casa estamos compitiendo muy bien y debemos intentar que no nos sometan en esos primeros 15 minutos que tienen muy buenos, ser nosotros como en la segunda parte del otro día -Don Benito- y lo que no podemos hacer es regalar la primera parte como hicimos orque asi no vamos a ningún lado. Confío en mi equipo, en que esta semana nos hemos dado cuenta de que nos equivocamos y confío en que seamos competitivos", finalizó.