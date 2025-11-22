Choque de alto voltaje entre Xerez DFC y Puente Genil en Chapín

Chapín acoge este domingo 23 de noviembre uno de esos partidos que pueden marcar un antes y un después. El Xerez DFC recibe a partir de las cinco de la tarde al Salerm Puente Genil en un claro duelo directo por la permanencia. Los cordobeses ocupan el puesto de play-out de descenso con 14 puntos, mientras que los azulinos marcan el descenso con tres unidades menos. Un triunfo local dejaría al XDFC empatado a puntos con el equipo pontano, que pondría más distancia en caso de salir victorioso ante un rival al que nunca ha ganado en Jerez.

El choque es especial para Diego Caro, actual entrenador del Xerez DFc y que estuvo dos temporadas en el banquillo del Salerm antes de pasar al filial del Córdoba. Dejó un grato recuerdo en las filas pontanas, pero ahora se debe al club xerecista, al que trata de sacar de los puestos de descenso. De momento, no conoce la derrota en sus tres primeros partidos como entrenador azulino. Debutó con un triunfo ante el Atlético Antoniano en el único partido de la temporada en el que los xerecistas han dejado la portería a cero; sumó un empate de nuevo en Chapín frente al Almería B y en Melilla rescataba un punto con el tanto de Christian Dieste -el sexto en su cuenta- en el añadido.

Dudas

No obstante, la sensación en estos tres encuentros y, sobre todo en los dos últimos, es que el Xerez DFC ha perdido frescura en ataque, donde generaba bastante con Antonio Fernández, y persisten los malos hábitos en defensa, con despistes y errores groseros, como el de Curro Rivelott en el Álvarez Claro, que están penalizando muchísimo al equipo. En eso trabaja Caro con su plantilla para intentar mejorar y lograr no sólo salir de los puestos de descenso, sino también "estar lo más arriba posible", como apuntó el técnico en la rueda de prensa previa al partido.

Durante la semana, el técnico ha tenido las dudas de dos hombres en el centro de la defensa, David Morante y Carlos Daniel. El primero se tuvo que retirar en el descanso del choque contra el Melilla por unas molestias en los isquios, se realizó pruebas que no fueron concluyentes y se las repitió el jueves. Diego Caro no era demasiado optimista en la recuperación del central. Por su lado, Carlos Daniel ha arrastrado problemas en el tobillo derecho, se trató el jueves y el técnico sí confía en que pueda ser de la partida.

El club ha facilitado una lista de 21 convocados con Los dos defensas tocados, tres porteros (Bloch, Oier y Perales), además del regreso de Emaná y Fran Viñuela y el canterano Pirri.

Rival asequible a domicilio

Por su parte, el Puente Genil arrancó la temporada con dos triunfos consecutivos frente a Xerez CD y Recreativo de Huelva y se mantuvo invicto las cinco primeras jornadas, muy buenos números para un recién ascendido a Segunda RFEF. Sin embargo, en las nueve siguientes jornadas sólo ha sumado una victoria más (frente al Águilas) y acumula tres derrotas en los últimos cuatro encuentros. Rompió la racha precisamente la pasada semana empatando en el Polinario frente al líder Extremadura. Lejos de casa no está mostrando su mejor versión y ha caído en sus tres últimas salidas, además sin marcar: Yeclano (1-0), Antoniano (4-0) y Lorca Deportiva (1-0).