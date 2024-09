El Xerez DFC sigue invicto y en la séptima posición

Con el empate de penalti in extremis del Orihuela en el descuento, el Xerez DFC se ha dejado dos puntos en Chapín, sumando su tercera igualada en cuatro jornadas y la segunda en casa, donde aún no conoce el triunfo esta temporada. Los xerecistas no han podido enlazar una segunda victoria tras vencer en la tercera jornada en El Rosal contra el Cádiz Mirandilla, aunque es uno de las tres escuadras que se mantienen imbatidas tras las primeras cuatro jornadas disputadas en el Grupo 4 de Segunda RFEF.

En efecto, el hasta ahora líder, el Almería B, se ha caído de ese podio de equipos invictos tras sufrir la primera derrota del curso ante un Linares Deportivo que ahora comanda la clasificación con 9 puntos junto al Xerez CD, aunque los jiennenses marchan por delante al haber marcado más goles (6) que los de Checa (4) teniendo ambos la misma diferencia general de goles (+2).

El cuadro de David Sánchez no conoce la derrota, como tampoco han perdido aún el San Fernando, tercero en la tabla tras golear 3-1 al Villanovense y enlazar dos victorias consecutivas; y el Juventud Torremolinos, que por increíble que parezca ganaba 0-3 al Estepona en el minuto 90 y acababa empatando un partido que 'tenía ganado', encajando tres tantos entre los minutos 92 y 95. Pocas veces se habrá visto cosa igual. El Xerez DFC se mantiene en la séptima plaza, ahora con 6 puntos y a uno de los puestos de play-off de ascenso, límite que marca el Almería B, mientras que la Deportiva Minera es sexta también con 7 puntos.

El otro equipo que se mantenía invicto hasta esta cuarta jornada era el Águilas, que ha perdido 2-1 en Don Benito ante un rival que logra la primera victoria de la temporada aunque no se sirve para salir de puestos de descenso. El UCAM Murcia, por su parte, ha goleado al Cádiz Mirandilla (4-0), colista de la categoría con un punto en cuatro jornadas, empatado con el Villanovense pero peor golaveraje.

La Balona, con un empate sin goles en casa de la Deportiva Minera, tampoco abandona los puestos de descenso a Tercera, zona en la que también se encuentra el Atlético Antoniano, tercer equipo que junto a Villanovense y Cádiz Mirandilla aún no conoce la victoria. Este domingo, los de Diego Galiano no han podido pasar del empate en casa contra el Recreativo Granada, que se sitúa en puesto de play-out igualado a 4 puntos con Don Benito y Balompédica.