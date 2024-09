Parejo y Salguero firman el primer triunfo en El Rosal (0-2)

Primer triunfo de la temporada del Xerz DFC en su regreso a Segunda RFEF y primer triunfo ante el Cadz Mirandilla en las instalaciones de El Rosal (0-2). Los azulinos, de menos a más, han logrado tres puntos importantes en un derbi tenso e intenso, con un final al que no le faltó de nada. Beto y Jacobo acabaron expulsados, Parejo anotó el 0-1 de penalti, el árbitro anuló una diana a Bastida tras el 0-1 y Salguero hizo el 0-2 en el 85' desató la locura de sus compañeros, el banquillo y los pocos aficionados que pudieron presenciar el choque en directo, ya que la entidad amarilla no facilitó entradas. Los azulinos, de este modo, se mantienen invictos en este tramo inicial de la campaña y suman cinco puntos. El filial plantó batalla, pero acusó su inexperiencia en el tramo final de la cita, tal y como le ha sucedido en los enfrentamientos anteriores.

Cinco cambios

David Sánchez no suele realizar demasiados cambios, pero en esta oportunidad sorprendió con cinco de una tacada. En lateral derecho surgió la figura de Beto por un Marcelo que se quedó fuera de la lista, el centro de la defensa entró Oca por Alberto Durán, que tampoco fue citado. Y en la medular apareció Espinar por Álvaro Martínez, Jacobo dejó su plaza al canterano Pepe Rincón en una banda y Carri también se quedó fuera para que entrara Teté, que actuó pegado a lado izquierdo para que Ilias entrase por dentro con Abraham como referente.

Rafa Parejo intenta frenar al cadistsa Raúl López. / Cádiz CF

El viento, en contra

El Xerez DFC entró con ganas al partido y en los primeros compases Pepe Rincón probó fortuna con un lanzamiento de Pepe Rincón que atajó el portero cadista sin apuros, aunque fue el filial amarillo el que avisó a balón parado. De todos modos, en el 9', los azulinos se vieron favorecidos por el viento en un tiro de Rafa Parejo que le botó justo delante a Aznar y el balón terminó en el segundo saque de esquina para los xerecistas, que poco a poco, se iban asentando e intentaban aprovechar los fallos amarillos en la salida del balón.

Los de Juanma Cruz no se sentían nada cómodos sobre el verde ante un cuadro azulino que apretaba, presionaba arriba y no permitía a su rival hacer su juego. El viento se convertía en el enemigo de ambas escuadras -los xerecistas lo tenían en contra- y los centros casi nunca podían ser precisos. A la salida de un córner botado por Teté superado el cuarto de hora. Beto conectó un cabezazo que se le escapó fuera.

David León agarra Romano para que no se escape por la bada. / Cádiz CF

Susto en una contra

Los xerecistas seguían a lo suyo y no bajaban el pistón, pero no encontraban la fórmula para abrir la lata. Seguían dominando y un disparo de Teté tampoco encontró ni puerta ni rematador. Y en el 25', susto. Una contra iniciada por Pereira no fue gol de milagro. David León tapó como pudo, Borja no pudo contactar con la pelota, Matías la desvió como pudo y Bastida remató luego en falta. Esa acción animó a los jóvenes cadistas, que se sacudieron un poco el domingo, y en el 31', Raúl López no se lo pensó desde fuera del área y Matías Ramos mandó a córner el lanzamiento. Teté lo seguía intentando por la izquierda, pero los disparos, por el viento, seguían sin causar el daño suficiente como para acabar dentro y en el 36', los azulinos pidieron falta a David Léon tras un balón suelto que quedó muerto en el área tras no resolver ni Abrahan ni Ilias.

Los primeros cuarenta y cinco minutos llegaron al final con igualdad en el marcador y con opciones para unos y otos, pero con poco acierto en las dos áreas, en las que los dos porteros se mostraron muy seguros y solventaron con acierto su trabajo.

Pepe Rincón en esta oportunidad fue titular. / Xerezdfc.com

Cambios rápidos

El segundo acto arrancó con más calor aún, aunque los azulinos tenían ahora el viento a favor. Los amarillos, aunque sin agobiar en exceso a los azulinos, salieron más entonados que en el inicio del partido. De todos modos, Matías seguía firme y atajó un tiro de Romano (53') y en el 55', Morata se tuvo tirar valiente en el área a pies de Ilias para evitar el tanto. Y tras la clara oportunidad, cambios. Salieron Espinar y Teté y entraron Álvaro Martínez y Teté.

Beto, expulsado

Y en el 64', Beto vio la segunda amarilla en una acción clara. El Xerez DFC se queda con uno menos y David Sánchez no tardaba en reaccionar. Beny y Salguero entraban por Pepe Rincón e Ilias. El técnico azulino no quería perder lo conseguido y apostaba por aire fresco. Y con diez no se adelantó de milagro en el marcador en el minuto 69 tras un balón que se le escapó al portero y que no pudo Castroviejo, que acaba de entrar.

Los cadistas empujaban en superioridad ante un Xerez DFC que ya no presionaba tan arriba y una bonita acción de Borja Vázquez no la pudo concretar Niza (67') y justo después fue el combinado azulino el que lo buscó, pero apareció Pereira seguro para desviar la pelota a saque de esquina.

Rafa Parejo pide cabeza tras hacer el 0-1 desde el punto de penalti. / Xerezdfc.com

Locura en la recta final

No había forma de romper las tablas. Ni unos ni otros acertaban con un Cádiz Mirandilla que apretaba, pero que no estaba cómodo en defensa y así cometió penalti sobre Jacobo en el minuto 80. El extremo fue agarrado tras un centro de Beny y el colegiado señaló la pena máxima, discutida por la grada y por los amarillos. Rafa Parejo, con su habitual tranquilidad estableció el 0-1.

Sin tregua, el Cádiz Mirandilla empató con un gol de Bastida, pero el árbitro y el asistente no dudaron en señalar fuera de juego en otra acción que levantó polémica. Era el minuto 84'. Y para poner calma, en una acción a balón parado, el cuadro azulino amplió la renta para evitar sorpresas. Salguero, que debutaba y llevaba poco tiempo en el verde, hacia el 0-2 de cabeza en una falta notada por Beny. Luego, roja rigurosa para Jacobo. Ya no hubo tiempo para más. El fútbol es de listos y, en esta ocasión, el cuadro de David Sánchez lo fue.

Once que presentó el Xerez DFC en El Rosal y que se impuso por 0-2. / Xerezdfc.com

Ficha técnica Cádiz Mirandilla: Aznar, Pereira, Morata, Almagro, Moussa, Romano (Morales, 58'), Borja Vázquez, Bastida, Denia (Sergio Niza, 58'), Viciana y Raúl López (Mario Pérez, 77'). Xerez DFC: Matías Ramos, Beto, Hugo, Oca, David León, Rafa Parejo, Espinar (Álvaro Martínez, 58'), Pepe Rincón, Ilias, Teté (Jacobo, 58') y Abraham (Castroviejo, 62'). Árbitro: Ignacio de Santisteban Adame (Andaluz). Expulsó a Beto por doble amonestación (64') y a Jacobo (88') con roja directa. Mostró cartulina amarilla a Borja, Morales, Pereira, Mario Pérez; Pepe Rincon, Rafa Parejo, Beny y Oca. Goles: 0-1 (80') Rafa Parejo, de penalti. 0-2 (85') Salguero. Incidencias: Encuentro correspondiente a la tercera jornada de liga disputado en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de El Rosal, sin presencia de aficionados azulinos porqueel Cádiz no facilitó entradas. Mucho calor y viento.

C. Sevillan