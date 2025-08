Trabajado triunfo del Xerez DFC ante el Arcos (0-2)

Once inicial del Xerez DFC en el Antonio Gallardo frente al Arcos.

El Xerez DFC ha saldado con una victoria por 0-2 su visita al Antonio Gallardo para medirse al Arcos CF en el que era su tercer test del verano. Los azulinos, con más problemas en la primera mitad que la segunda, sacaron adelante un partido tenso y bronco en algunos momentos. Una buena piedra de toque para la competición que espera al equipo el próximo curso. Una diana de Fran Viñuela en el primer tiempo y otra del canterano Pirri en la recta final permitió a los de Antonio Fernández lograr la victoria.

El Xerez DFC acusó el trabajo acumulado y le costó mostrar frescura, pero dejó buenas pinceladas y otra vez buenas sensaciones tanto a nivel defensivo como ofensivo. Fue superior y el resultado se antoja corto. De hecho, su rival únicamente le inquietó en acciones a balón parado. Dos faltas lanzadas por Chesco se estrellaron una en la escuadra y otra en la cepa del poste.

Los azulinos, de inicio, querían generar, pero les costaba hasta que Viñuela, en un gran momento, abrió la lata e hizo saltar la banca. Todo lo hizo bien el atacante, el robo y el disparo cruzado para batir a Michael. 0-1. Minuto 16. El Arcos, tras encajar el tanto, reaccionó, pidió un penalti de Marcelo a Chesco. Y fue Chesco el que evitó el segundo tanto de los xerecistas con otro remate de Viñuela que no acertaron a machacar ni Marcelo ni Dieste.

Oier Arribas, que disputó la primera mitad, también tuvo su cuota de protagonismo y evitó el 1-1 con una gran intervención en el tramo final de un primer acto en el que hubo más superioridad sobre el verde que en el marcador, aunque el Arcos compitió bastante bien, si se tiene en cuenta que entre un rival y otro hay tres categorías diferencia. El cuadro serrano será rival la próxima campaña del filial azulino en Primera Andaluza.

Tras el paso por vestuarios, Antonio Fernández cambió totalmente su once y su equipo mostró una buena versión, generando bastante peligro y superando al rival hasta que el encuentro comenzó a volverse bronco, con faltas y entradas duras. A la hora de juego, Ilias fue objeto de un penalti claro, pero la colegiada no lo estimó así. Poco a poco, la situación se complicó y se vivieron momentos de tensión hasta entre banquillos. Las ocasiones del Xerez DFC seguían, pero no acababan dentro.

Dentro de ese gran revuelo apareció Pirri para poner orden y demostrar que lo importante es el balón. El canterano anotó un golazo cuando apenas faltaban ocho minutos para el final. El joven xerecista armó la pierna desde fuera del área y superó a un Kaski que fue de lo mejor de la escuadra local en el segundo tiempo. Los canteranos azulinos volvieron a tener minutos y los superior aprovechar.

Una nueva cita superada y un nuevo triunfo, que a estas alturas de pretemporada sirve para reforzar la confianza del equipo en el trabajo que viene realizando. El próximo parido, este viernes ante el Chiclana, en el que milita el exazulino Carri, en el Municipal.