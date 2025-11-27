El Xerez DFC ultima los detalles de su partido clave ante un hundido Estepona

El Xerez DFC, que no ha perdido desde la llegada de Diego Caro al banquillo hace cuatro jornadas, con dos triunfos y dos empates, y se encuentra en su mejor momento, ultima los detalles de su partido de este domingo (12:00) en el Francisco Muñoz Pérez ante el Estepona, el peor equipo del Grupo 4 como anfitrión, ya que ha sumado un punto y encadena cinco derrotas seguidas, con la necesidad imperiosa de sumar de tres ante un rival directo al que puede dejar a diez puntos si es capaz de vencer. El encuentro es una auténtica final para los costasoleños, penúltimos con siete puntos, y también para un combinado azulino que comienza a ver la luz al final del túnel, ahora está en play-out con 14 y aspira a conseguir su primera victoria a domicilio y la segunda seguida del curso.

Los azulinos han entrenado en el Pepe Ravelo y vuelven a estar pendientes del central Morante, que ha comenzado a correr y a realizar algunos ejercicios junto a sus compañeros, pero que tiene complicado llegar, y de Carlos Daniel, que arrastra problemas en un tobillo desde el encuentro frente al Melilla. El central zurdo realizó la pasada jornada un esfuerzo importante para poder jugar ante el Salerm Puente Genil y durante esta semana también se encuentra entre algodones. Además, el técnico xerecista cuenta esta semana con la importante ausencia de su goleador Dieste, autor de seis de los quince tantos de su equipo. Su sustituto natural es Emaná, pero el ariete reapareció el domingo ante el Salerm Puente Genil después de dos meses lesionado y apenas tuvo unos minutos de protagonismo. Lo normal es que salga de inicio, pero es muy complicado que pueda aguantar los noventa minutos. En ese caso, el entrenador cordobés tendrá que improvisar y apostar por algunos de sus jugadores de segunda línea en esa demarcación.

Y si para el cuadro azulino el choque es importante -en función de los resultados podría dar un salto en la tabla y colocarse fuera de todo peligro-, para los malagueños sí que es una auténtica final y como tal la están preparando. El club cambió de técnico hace justo un mes. Mikel Llorente fue destituido después de ganar en Chapín 0-1 al Xerez CD y ocupó su puesto un Xavi Molist que ha empeorado los números del primero. Llorente se marchó con cuatro puntos en la cuarta jornada y ahora su exequipo suma siete después de ocho, con tres puntos de veinticuatro posibles. La presión es máxima y un nuevo revés puede costarle el puesto, ya que la paciencia del dueño de la entidad, Juan José Hidalgo, parece agotada.

El Xerez DFC debe aprovechar todas esas circunstancias frente a un adversario que cuenta con una plantilla importante, con jugadores de calidad y con experiencia, pero que no están respondiendo a las expectativas. Para este encuentro es baja el centrocampista Eneko Delgado, que fue expulsado contra el Antoniano, fue castigado con dos encuentros y cumple este domingo. Por contra, Javi Duarte, que reapareció en Águilas y tuvo minutos, ya está casi preparado y apunta al once titular. El jerezano y ex xerecista Nacho Goma también está en el plantel, pero sin ficha, ya que se encuentra recuperándose de una larga lesión.

Molist le dio un giro a la forma de jugar del Estepona respecto al modelo que aplicaba Mikel Llorente, pero no está dando con la tecla. El conjunto malagueño propone, intenta tener la posesión del balón para dominar el partido y al rival -ante el Águilas en su última derrota fuera (2-1) tuvo el control, pero le mató la mayor pegada de los murcianos-, y aprovechar la calidad técnica de sus futbolistas, pero no le sale nada. Cuentan con Castedo, uno de los máximos artilleros del grupo con seis tantos, pero ni eso les compensa.

El entrenador catalán, en un intento de buscar soluciones a los problemas de su equipo, ha utilizado la defensa de tres, con el experimentado Lolo González, José Caro y Candelas, con dos carrileros como hizo ante el Extremadura o el Lorca, y también la de cuatro, como frente al Antoniano. Defienden con la línea alta para que no haya juego entrelíneas del rival, pero su dinámica es tan negativa que las probaturas no le acaban de salir.