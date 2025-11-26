El Estepona, rival este domingo del Xerez DFC, el peor equipo de España

El Xerez DFC tiene este domingo en el Francisco Muñoz Pérez de Estepona (12:00 horas) una grandísima ocasión para sumar por primera vez esta temporada dos victorias consecutivas, tres puntos que además de insuflar confianza serverían para dar un saltito en la clasificación después de un inicio de liga ciertamente complicado. De hecho, los xerecistas han estado varias jornadas ocupando puestos de descenso, de los que salieron tras vencer en Chapín al Puente Genil para pisar play-out.

Ganar en Estepona significaría además asestar un duro golpe a un equipo hecho para pelear por estar arriba -jugó play-off de ascenso el pasado curso- y que no levanta cabeza, siendo ahora mismo un rival directo en la pelea por eludir el descenso a Tercera Federación. Y es que el cuadro malagueño presidido por Juan José Hidalgo es penúltimo con 7 puntos, habiendo sido adelantado esta semana por el Almería B y sólo por delante del colista Atlético Malagueño.

La racha del Estepona, equipo en el que milita el exxerecista Nacho Goma (sin ficha hasta enero y recuperándose de una grave lesión), es malísima, hasta el punto de que es el peor equipo del país de las cuatro principales ligas, acumulando un total de seis derrotas consecutivas.

Dos entrenadores

Los costasoleños arrancaron la temporada con el técnico Mikel Llorente al frente del equipo. Se estrenó con un empate ante el Linares Deportivo, luego cayeron dos derrotas consecutivas frente a Deportiva Minera y Recreativo de Huelva, ambas por la mínima, y la primera victoria llegaba en la cuarta fecha, venciendo al Xerez CD en Chapín con un postrero tanto de Castedo, segundo máximo goleador del Grupo 4 empatado a 6 tantos con el azulino Christian Dieste.

Contra todo pronóstico, el club presidido por Hidalgo decidió despedir a Llorente tras ganar en Jerez y confió el destino del barco a Xavi Molist, que peor no lo puede estar haciendo: suma siete derrotas en sus ocho partidos como técnico de los malagueños, con 3 puntos de 24 posibles y su puesto pende de un hilo.

El de Girona debutaba en casa frente al Real Jaén, cayendo 1-2 pese a adelantarse en la segunda mitad. En su segundo, el Estepona lograba la única victoria con Molist, en casa del colista Atlético Malagueño y por 0-3. Luego, la hecatombe: seis derrotas consecutivas. La primera de ellas se produjo en casa frente al Yeclano (0-2) y le siguieron otras tantas en el Muñoz Pérez contra Lorca Deportiva (1-3) y Atlético Antoniano (1-2); mientras que a domicilio caían en Murcia contra el UCAM (2-0), en el Francisco de la Hera de Almendralejo (3-2) y, esta pasada semana, en Águilas (2-1).

Dicho de otro modo, el Xerez DFC va a visitar al peor equipo de la categoría en su feudo, donde sólo ha sumado el punto de la primera jornada con el Linares Deportivo y acumula cinco derrotas consecutivas. Una oportunidad inmejorable para que los azulinos estrenen su casillero de triunfos a domicilio, que que lejos de Chapín sólo tienen los dos puntos que consiguieron en Totana frente a La Unión (1-1) y en el Álvarez Claro de Melilla (1-1).