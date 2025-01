Colocan al veterano delantero Francis Ferrón en la órbita del Xerez DFC

El Xerez DFC no gana desde que superó a la Deportiva Minera por 2-1 en el Pedro Garrido el pasado 1 de diciembre en un partido bastante completo y desde que Juaniyo anotó el tanto de triunfo su equipo no ha vuelto a marcar. Desde entonces, han transcurrido cuatro jornadas y los xerecistas no han visto puerta contra Don Benito (0-0), Xerez CD (0-0), UCAM (0-2) y Estepona (0-0).

La falta de gol preocupa a los técnicos y con el mercado de invierno abierto es normal que Antonio Bello busque un delantero. Y en ese sentido, el periodista Ángel García ha adelantado en sus redes sociales que el Xerez DFC está interesado en hacerse con los servicios del veterano delantero Francis Ferrón, actualmente en las filas precisamente de la Deportiva Minera, equipo del Grupo IV de Segunda Federación. El punta fue el autor del gol de los rojillos en su compromiso frente a los azulinos.

García ha escrito: "El Xerez DFC aprieta para lograr firmar al atacante Francis Ferrón". El jugador nacido en Algeciras hace 35 años ha disputado hasta el momento 21 partidos entre liga y Copa, con casi 1.400 minutos disputados, ha anotado tres goles y cuenta con una dilatada carrera, en la que ha pasado por Águilas, Badajoz, San Fernando, Marbella, La Hoya-Lorca, Linares, Alcoyano, Sant Andreu, Recreativo y Algeciras.

El Xerez DFC ha realizado hasta el momento un movimiento en este mercado recién abierto, ha incorporado a Sergio García para reforzar las bandas y se han marchado Carri y Álex Castroviejo.