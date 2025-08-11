El Xerez DFC vuelve a rendir homenaje este martes a Pepe Ravelo

Pepe Ravelo, fallecido en 2022, está presente para los aficionados el Xerez DFC siempre, pero este martes (20:30) lo volverá a estar de forma especial con la celebración de la cuarta edición del trofeo que lleva su nombre, que además regresa a Chapín, con el Sevilla Atlético como invitado. Los azulinos, que están completando una buena pretemporada, no han perdido y no han encajado goles, hacen de anfitriones al filial blanco, que milita en Primera Federación.

La escuadra de Antonio Fernández llega a este compromiso después de tres semanas de rodaje, con triunfos ante Jerez Industrial, San Roque, Arcos y Chiclana y un empate a cero contra el Extremadura, equipo del Grupo IV de Segunda RFEF, en el triangular que jugó en Lepe el primer fin de semana de agosto. Las sensaciones que transmite un equipo que ha ido de menos a más está ilusionado a la afición.

La cita, además, servirá a los xerecistas para jugar su primer compromiso como local en Chapín. Será la primera toma de contacto de una plantilla prácticamente nueva con la que será su casa el próximo curso y ha despertado bastante expectación. El técnico xerecista ya ha comenzado a mostrar algunas de sus cartas de cara al once inicial del próximo curso, que arrancará el 7 de septiembre, y es más que probable que apueste de inicio por ese bloque, realizando menos variantes que en las citas anteriores. Beny no ha debutado y Oier Arribas está tocado.

El Sevilla Atlético, por su parte, también está llevando a cabo una positiva puesta a punto. Estrenó su calendario de amistosos con un empate a cero en el Estadio Jesús Navas ante el filial del Wolverhampton Wanderers, un partido en el que mereció más. Luego, visitó al Chiclana y se impuso por 0-2, con goles conseguidos por Bakary y Álex Costa, uno en cada mitad del partido.

El segundo triunfo del verano lo logró frente al Tomares en un duelo igualado (3-2), en el que el equipo de inferior categoría le plantó cara. Un doblete de Isra y una diana de Nico Guillén sirvió al filial para vencer. Su primera derrota le llegó contra el AD Ceuta de Segunda A y cayó de forma contundente en el Municipal de Chiclana por 0-3. Los de Galván no tuvieron su día y pagaron muy caros sus errores puntuales.

Su último enfrentamiento lo disputó en Punta Umbría, con el XXXIX Memorial Manuel González Rodríguez en juego ante el Recreativo de Huelva y empató a uno. Isra marcó de penalti y las tablas las puso ya en la segunda parte Da Costa. Los sevillistas se llevaron el trofeo tras una tanda de penaltis interminable, con 22 disparos, y que decidió el guardameta blanco Rafa Romero, que anotó el último lanzamiento de los suyos y atajó el del arquero recreativista David Gil.

Los juadores del Xerez DFC posan con el II Trofeo Pepe Ravelo tras vencer al Ceuta por 1-0 en Chapín. / Xerezdfc.com

