Rafa Parejo: "Me cuesta muchísimo desconectar, soy un enfermo del fútbol"

Rafa Parejo se unía al capítulo de jugadores renovados por el Xerez DFC junto a Antonio Salguero, Ilias Charid, Beny y Sergio García. El centrocampista extremeño vivirá su cuarta temporada en el club azulino, al que llegó para jugar en Segunda RFEF en la campaña 22/23 de la mano de José Pérez Herrera que acabó con el descenso de categoría. El 6 del Xerez DFC fue vital al curso siguiente en Tercera RFEF y esta temporada ha vuelto a ser importante, siendo titular indiscutible para los cinco entrenadores que ha tenido en el club: Pérez Herrera, Francis, Romerito, David Sánchez y Antonio Fernández.

El centrocampista se muestra contento por renovar con el Xerez DFC, se ha convertido pese a su juventud -acaba de cumplir 25 años- en uno de los 'veteranos' del equipo y además es uno de los capitanes del equipo. Los primeros contactos para ampliar su contrato se produjeron durante la temporada en curso, si bien prefirió centrarse en lo futbolístico, emplazando al club a hablar tras acabar la liga y después de escuchar al técnico, que le hizo ver que contaba con él para el próximo curso: "Jugándonos los que nos estábamos jugando no quería hablar mucho del tema porque no tenía la cabeza en la siguiente temporada. Hablé con el míster, nos reunimos y me contó que quería que yo siguiera y la idea que tiene de cara a la próxima temporada".

"Mis compañeros me dicen que soy muy pesado, pero es que yo vivo así el fútbol”

El Xerez DFC salvó la categoría a falta de dos jornadas para acabar el campeonato después de una temporada "muy dura y que se nos hizo larga". Antonio Fernández le dio la vuelta al equipo, al que cogió a cinco puntos de la permanencia, y al final hasta sobró el partido contra el UCAM Murcia, aunque Parejo confiesa que hubo momentos muy complicados: "Trataba de no mirar la clasificación y sí centrarme en el partido del domingo. Ha habido semanas que lo hemos tenido complicado, pero creímos hasta el final y trabajando la cosa salió bien. Hasta nos sobró una jornada, aunque nos complicamos el día del Don Benito. En ese momento no es que lo viera más difícil, pero sí temía que nos metiéramos en más apuros. Fue una semana muy complicada, lo teníamos en casa ante un equipo descendido, una oportunidad que no aprovechamos y se nos complicó un poco, pero nos repusimos bien y al final acabamos en un partido bonito con nuestra gente. Ahora te lo firmo, pero en aquel momento...", confiesa.

Parejo aterrizó en Jerez con 22 años recién cumplidos. Tres años después, asegura que "soy un jugador más hecho, pero a nivel personal y profesional sigo siendo igual, desde que llegué siempre he sido disciplinado, vivo para el fútbol y con los años vas cogiendo experiencia y vas creciendo, se nota en eso, tener más experiencia en el campo, pero siempre he sido profesional desde que me fui de casa". Esa disciplina y sus dotes de mando en el campo le han valido para ser titular indiscutible para los entrenadores con los que ha coincidido en el Xerez DFC, a los cuales agradece la confianza: "En ese aspecto he tenido suerte con todos. Yo siempre he tratado de ser igual, trabajar en el día a día para estar disponible siempre y dar lo mejor para el equipo y luego son decisiones de ellos. Yo hago lo que está en mi mano, pero en ese aspecto muy contento de haberlo jugado prácticamente todo".

"El objetivo es sufrir menos, empezar bien la temporada y hacer un año bonito”

Además, dentro del vestuario "intento ayudar a los jóvenes" y admite que "en el campo soy muy pesado y acaban cansados de mí, pero es que es como yo lo vivo, en los entrenamientos y los domingos en los partidos. Yo vivo para esto, me encanta el fútbol, soy un enfermo del entrenamiento y lo vivo de forma muy intensa y muchas veces hasta se cabrean los compañeros y me dicen que soy un pesado (risas). Soy un tío humilde que intenta siempre ayudar".

Así que ahora, en este período vacacional, señala que desconectar "me cuesta mucho. Se me hace muy difícil. Para mí el fútbol no es un trabajo ni una obligación, es que me gusta y el día que descansamos se me hace larguísimo, así que ahora en vacaciones imagínate. Yo sigo entrenando y con muchas ganas de volver cuanto antes. Por muy larga que se haga una temporada, cuando llevo tres o cuatro días sin entrenar ya lo echo de menos".

Para la nueva temporada, el objetivo "evidentemente es sufrir menos, intentar empezar bien, ganando, y seguir creciendo y superando esta campaña anterior. La categoría seguro que será igual de dura, el año pasado ya era un grupo muy igualado y competitivo y tenemos ganas de hacer una buena temporada, dar un pasito más que el año pasado, competir mejor, llegar preparados para hacer un buen inicio y luego el resto del año que vaya bien. A seguir creciendo y seguir mejorando".