Adiós a David León en el Xerez DFC

David León no seguirá vistiendo la elástica del Xerez Deportivo FC. El lateral izquierdo y el club han alcanzado un acuerdo para la rescisión del contrato que unía a ambas partes una temporada más. El jugador isleño ha permanecido campaña y media en el club azulino, fue muy importante para David Sánchez el curso pasado, pero en la 24/25 su rendimiento no fue el mismo debido a una lesión que arrastraba del año anterior y además se perdió la recta final del campeonato al tener que pasar por el quirófano para operarse del menisco de la rodilla izquierda.

"El Xerez Deportivo comunica que ha alcanzado un acuerdo con David León para la rescisión del contrato que vinculaba a ambas partes. El futbolista isleño llegó a la entidad la pasada temporada 2023-24 en el mercado de invierno. Desde su aterrizaje en el Xerez Deportivo, David León se convirtió en una pieza importante para la consecución del ascenso a Segunda Federación. Esta campaña 2024-25 ha sumado 967 minutos en el lateral izquierdo. Desde el club le deseamos la mejor de las suertes en su futuro personal y profesional ¡Muchas gracias por todo!", es el comunicado con el que el Xerez DFC ha anunciado la salida del futbolista.

David León aterrizó en el Xerez DFC en el mercado de invierno de la temporada pasada procedente del Real Jaén, donde no había disfrutado de los minutos que esperaba a las órdenes de Emilio Fajardo, técnico que ya lo tuvo en el Xerez CD. El lateral lo jugó abstolutamente todo con David Sánchez, sólo se perdió un partido por sanción y encadenó 1.890 minutos entre liga y los seis encuentros de la fase de ascenso.

Al término de la temporada se reveló que había estado jugando con una fractura en un dedo del pie, lo que le llevó a jugar infiltrado no pocos encuentros. Esa lesión le provocó no poder comenzar la pretemporada, aunque llegó justo a tiempo para iniciar titular el curso, manteniéndose en el carril zurdo las once primeras jornadas. Estuvo siete partidos sin convocar y antes de romperse el menisco sólo pudo actuar en un par de partidos con Antonio Fernández, con quien no llegó a ser titular.

En total, David León se marcha del Xerez DFC después de jugar 2.857 minutos entre liga, play-off de ascenso y Copa RFEF, ha jugado 35 partidos, 32 de ellos como titular y con un balance de 17 victorias, 10 empates y 8 derrotas.