Ganar para estar a un paso de la permanencia

Hace apenas dos meses, el Xerez DFC estaba hundido en la clasificación del Grupo 4 de Segunda RFEF a cinco puntos de la salvación y a cuatro del play-out. La derrota contra el Águilas en Chapín supuso la destitución de David Sánchez, el técnico que devolvió al equipo a la cuarta categoría del fútbol nacional tras un año en Tercera complicadísimo, elecciones a la presidencia y despedida del director deportivo a mitad de campaña por delante. Los malos resultados se llevaron por delante al entrenador sevillano y la junta directiva confió el grupo al gallego Antonio Fernández Rivadulla. La empresa se antojaba complicada, más por la mala dinámica que por factores deportivos. El técnico debutó con empate en La Línea... Siete partidos le ha bastado para sacar al Xerez DFC del descenso y, no sólo eso, también poner una importante distancia con la 14ª plaza, seis puntos que son vitales para encarar las cinco últimas jornadas.

Los azulinos tienen este domingo en Chapín (18:00 horas) la gran oportunidad de dejar prácticamente sellada la salvación ante un rival directo como es el San Fernando, que llega al estadio jerezano con nuevo entrenador, el tercero de la temporada tras los fiascos de Antonio Iriondo y Dani Mori. El conjunto cañaílla ya pasó por Jerez hace tres semanas y mostró una imagen lamentable contra el Xerez CD, que le derrotó por dos goles a cero. Antonio Fernández calificaba el partido de "muy muy importante" pero "no definitivo", ya que todavía restarán 12 puntos por disputar. No obstante, si los xerecistas suman la victoria, que sería la cuarta consecutiva en casa, podrían quedarse, en el mejor de los supuestos, a nueve puntos del descenso, una distancia que ya sería insalvable para sus perseguidores. El empate tampoco sería malo en función de los resultados que se den en la jornada, pero una derrota devolvería al equipo azulino a la pelea y a no estar tranquilo, además de revitalizar a un San Fernando que viene con media estocada, como dirían en el argot taurino.

El Xerez DFC afronta el encuentro con la única baja de Antonio Oca y con la moral por las nubes después de conseguir dos victorias seguidas por segunda vez esta temporada. En la primera vuelta, los azulinos ganaban de corrido a San Fernando y Minera, sus dos próximos rivales, y esta vez lo han hecho venciendo a dos adversarios que pelean por jugar el play-off de ascenso. El Atlético Antoniano, que llegaba a Chapín como el mejor visitante de la segunda vuelta, sufrió el efecto Antonio Fernández y los xerecistas prolongaban su gran momento ganando la pasada jornada en casa del Almería B, seis puntos seguidos que han sido un bálsamo y que han calmado las aguas en una afición que hasta hace bien poco pedía dimisiones dentro de la parcela deportiva.

Antonio Fernández podría apostar de nuevo por el mismo equipo que vencía la pasada semana en casa del Almería B, aunque el gallego siempre es dado a dar algún retoque a sus equipos y no repite casi nunca alineaciones. En la Ciudad Deportiva indálica sorprendió dejando en el banquillo a Sergio García colocando a Jacobo en la izquierda y a Fran Núñez en la derecha y podría repetir ecuación, con Rafa Parejo y Álvaro Martínez en la medular, Ilias de enganche y arriba el 'killer' Abraham, en estado de gracia y autor de cuatro goles en los cuatro últimos partidos. En la defensa no se esperan modificaciones y mucho menos en la portería. Como suele ser habitual, el técnico no ha dado la lista de convocados y ha citado a toda la plantilla.