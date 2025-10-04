El Xerez DFC busca ante el Yeclano un primer triunfo para alzar el vuelo

Con la baja de Emaná y cambios en el once inicial afronta el Xerez DFC la visita del Yeclano Deportivo este domingo a Chapín (18:00 horas). Dos equipos que se van a ver las caras en el Estadio jerezano y que no han tenido un buen inicio de temporada. Los de Antonio Fernández sufrieron en La Victoria la segunda derrota del curso en el peor partido de los xerecistas en este primer tramo de competición, más por las sensaciones en el juego que por ocasiones, ya que los jerezanos hicieron 'internacional' al meta local Rabanillo, que se erigió en el héroe de los del Santo Reino con tres intervenciones magníficas que impidieron puntuar al XDFC. Por su parte, por Yecla tampoco marchan bien las cosas y pese a ser un recién descendido de Primera RFEF, a los murcianos les está costando adaptarse a la nueva categoría y cuentan sus salidas por derrotas, Extremadura y Águilas, ambas por idéntico marcador: 2-1.

Antonio Fernández Rivadulla ha sido claro con respecto al inicio de temporada de su equipo, comenta que las sensaciones no son malas pero a los xerecistas les está costando defender centros laterales y tienen un claro déficit por alto: cuatro de los siete goles que han recibido -los más goleados del Grupo 4 junto al Malagueño- han sido concedidos de cabeza: dos en el partido contra la Minera, uno frente al Malagueño y el último, el del empate del Jaén hace siete días. La otra pata que cojea en la mesa azulina es la poca efectividad de cara a gol. El equipo crea ocasiones, pero le cuesta un mundo materializarlas. En La Victoria, sin ir más lejos, el mejor de los locales fue Rabanillo, que salvó un mano a mano con Dieste y le hizo dos paradas espectaculares a Ilias y a Fran Viñuela. Mejorar en ambas facetas es crucial para salir de la parte baja.

El técnico también incidía en este aspecto y señalaba en la rueda de prensa previa al encuentro de este domingo que las prisas son malas consejeras y que hay que templar las aguas y tener tranquilidad para poco a poco ir saliendo de la zona baja. Los jerezanos ocupan puestos de descenso con sólo 2 puntos de 12 posibles, las distancias todavía son cortas y un par de victorias seguidas te colocan incluso en la zona de privilegio. Pero ante todo, mucha calma para que la temporada no se convierta en siniestro total.

En lo deportivo, el técnico hablaba de "acertar" con el mejor once para contrarrestar al Yeclano, por lo que se presumen cambios. En defensa, una semana más, se plantea la duda de que Carlos Daniel pase al centro de la zaga para acompañar a Ekerette Udom y dar paso a Beny en el lateral izquierdo, por lo que el sacrificado sería David Morante. En la portería, después del buen debut en La Victoria, seguirá Florentin Bloch y en el lateral derecho Juanjo Mateo apunta a su quinta titularidad. En la medular, Fernández Rivadulla puede apostar por el duo Rafa Parejo-Yago Gandoy en detrimento de Curro Rivelott, las bandas ser para Sergio García o Fran Viñuela y Diego Iglesias y arriba Ilias haciendo de enganche y Christian Dieste como punta de lanza. Con la baja de Emaná, el técnico puede tirar de la cantera, bien Juan Torres o Domi.