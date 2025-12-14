Alumnado de 25 colegios disfruta con la Animación Navideña de Participación Ciudadana y Distritos

La Delegación de Participación Ciudadana y Distritos vuelve un año más a celebrar con los centros educativos de la ciudad una actividad navideña en las últimas semanas antes de las vacaciones. Con esta propuesta lúdica, el alumnado se acerca a diferentes centros sociales y equipamientos municipales referentes en los diferentes distritos, para disfrutar visitando la Bola de Navidad, jugar con la nieve, y como novedad colorear postales navideñas dedicadas a diferentes monumentos de Jerez con las que se acerca al alumnado al conocimiento y reconocimiento del patrimonio histórico de la ciudad. Este programa cuenta con la participación de un total de 25 centros educativos y 900 escolares de la zona urbana y rural.

Un total de 22 colegios y más de 700 escolares de la zona urbana tienen prevista su participación en las diferentes citas de esta programación en los distritos urbanos. Esta programación ha comenzado en el Centro Social Blas Infante y Salón de Actos del Rosa Roige, para continuar en los próximos días en el Pabellón Deportivo Antonio Vega Veguita, Centro Social La Granja y Museos de la Atalaya.

En los próximos días, la actividad continuará desarrollándose en diferentes núcleos de nuestra zona rural, y en concreto en los colegios Mesas de Asta el pasado viernes 12, Cuartillos el lunes 15 y Gibalbín el martes 16, con 200 niños y niñas participantes.

La delegada de Participación Ciudadana y Distritos, Carmen Pina, ha destacado que “queremos que nuestro alumnado y nuestros centros educativos también sean protagonistas de la programación de esta Delegación. Jerez es un municipio excepcional que acerca todas sus actividades a niños y niñas, y en este caso los hacemos partícipes de la candidatura Jerez 2031 Capital Europea de la Cultura, en una mañana navideña en la que disfrutamos de nuestros villancicos, y pueden colorear tarjetas de felicitación protagonizadas por monumentos jerezanos que queremos que aprendan a valorar por su singularidad, por su belleza, y porque es parte del legado cultural que tenemos que proteger toda la ciudadanía”.

Carmen Pina ha visitado a los grupos participantes en la primera jornada de la actividad, en la que el centro social Blas Infante acogió a escolares de los colegio El Retiro, Montealegre, y Tartessos. La delegada ha deseado unas felices Navidades a participantes, agradeciendo al profesorado su colaboración en una mañana muy divertida, que permite a los niños una experiencia muy especial, en la que se sienten en el interior de una bola de Navidad, y en la que pueden jugar y cantar villancicos, en una actividad dinamizada por la empresa Tricultura.