Así amaneció este domingo el centro de Jerez tras un intenso sábado de zambombas

Tras otra jornada de sábado con un importante número de zambombas realizadas y una enorme afluencia de público, los servicios municipales de limpieza se han afanado durante las primeras horas de este domingo para limpiar los distintos enclaves del centro para que todo esté en perfecto estado.

El gobierno municipal ha querido agradecer al servicio de limpieza la labor realizada durante las primeras horas de esta jornada dominical destacando el trabajo realizado permitiendo que zonas como la plaza Belén, la Alameda del Banco o la plaza del Arenal, entre otras, donde se celebraron concurridas zambombas durante este fin de semana ya se encuentren completamente limpias.

Para este periodo de zambombas, que se inició en el penúltimo fin de semana de noviembre. Para ello, se ha reforzado el plan respecto a otros años pasándose a duplicar el número de jornadas y contando con el trabajo de 60 operarios. Así, durante estas jornadas se ha reforzado la limpieza en las zonas donde se están produciendo mayor concentración de personas iniciándose a las dos de la mañana con la entrada de las primeras máquinas en las zonas donde se han autorizado la celebración de zambombas.

La Alameda del Banco.

Para este periodo también se ha ampliado el número de papeleras y se han instalado refugios de contenedores.