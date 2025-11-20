Ana Belén Morillo, Juan Carlos Durán y Antonio Ramírez ya tienen sus coronas de Reyes Magos de Jerez

Ana Belén Morillo (Melchor), Juan Carlos Durán (Gaspar) y Antonio Ramírez (Baltasar) han vivido uno de los momentos más importantes de su nombramiento como Reyes Magos de Jerez 2026. Como es tradicional, la Bodega Los Reyes de González Byass volvió a ser el escenario del acto de recepción de las coronas, repitiéndose una vez más una celebración muy emotiva que abre el camino al mágico 5 de enero. Sus Majestades y el Cartero Real, Fernando Jiménez, estuvieron arropados por familia, amigos y autoridades, con la alcaldesa, María José García-Pelayo, al frente, en uno de los emotivos prolegómenos de la Navidad jerezana.