La Asociación Cultural ProReyes Magos Raíces presenta sus actividades para la campaña 2025/2026

La Asociación Cultural ProReyes Magos Raíces presentó en el Palacio de Villapanés su programa de actividades para la campaña 2025/2026, reafirmando su compromiso con la ilusión y la integración en la ciudad. El evento, que congregó a socios y una amplia representación de los colectivos beneficiarios, estuvo presidido por Rafael López, presidente de la Asociación, que estuvo acompañado por el secretario, Eduardo Castiello, y los vocales Manuel Delgado (Cultura), Luis Sobral (Comunicación) y Rubén Cuevas (Integración).

Además, la presentación contó con la destacada presencia de representantes del Ayuntamiento de Jerez, subrayando el respaldo municipal a la labor de la Asociación. Asistieron Susana Sánchez, teniente de alcaldesa y delegada de Inclusión Social, Familia, Desarrollo Rural, Igualdad y Diversidad; Francisco Zurita, delegado de Cultura, Grandes Eventos, Patrimonio Histórico y Capitalidad Cultural; y Antonio Fernández, portavoz del Grupo Municipal Vox.

Un programa centrado en la integración y la cultura

El presidente, Rafael López, destacó la "ambición" del programa 2025/2026, enfocado en "llevar la magia de los Reyes Magos a todos los rincones de la ciudad", con un énfasis particular en "la inclusión", mientras que el vocal de Cultura de la Asociación, Manuel Delgado, avanzó detalles sobre las "actividades culturales y tradicionales que enriquecerán la campaña".

Programa de la campaña 2025/2026.

Los concejales presentes felicitaron a la Asociación Raíces por su dedicación y reafirmaron el compromiso del gobierno municipal con iniciativas que promueven los valores sociales y culturales de la ciudad.

La Asociación Cultural ProReyes Magos Raíces agradeció la asistencia de todos los representantes institucionales, medios y colectivos "a los que visitaremos y con los que colaboraremos, cuya suma es fundamental para el éxito de la campaña".