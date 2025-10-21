Programación y horario de la Feria de la Economía Local de Jerez 2025

Cartel de la Feria de la Economía Local de Jerez 2025

La Feria de Economía Local de Jerez se celebrará los próximos días 24, 25 y 26 de octubre de 2025 en los Claustros de Santo Domingo organizado por el Ayuntamiento de Jerez.

La cita es un espacio para el encuentro de los ciudadanos con las empresas y con las nuevas iniciativas emprendedoras de nuestra ciudad.

Este evento contará con una zona expositiva de empresas, una programación de conferencias, zona de encuentros empresariales y espacios para el desarrollo diversas actividades. Tambien se programarán actividades infantiles.

En esta feria abierta a la participación de la ciudadanía, se darán cita empresas de los sectores de la innovación, ecología, artesanía, diseño y moda, actividades creativas y culturales, turismo, así como establecimientos comerciales de productos locales.

Programación de la Feria de la Economía Local de Jerez 2025

Viernes 24 de octubre

10:00 h. Apertura al público de la Feria de Economía Local de Jerez.

10:00 h. Inauguración Oficial de la Feria de Economía Local. María José García-Pelayo Jurado, Alcaldesa de Jerez.

11:00 h. Mesa redonda: “Jerez Sin Fronteras: Nuevas Miradas al Vino que Inspira al Mundo”. José Antonio López Sánchez (moderador). Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la UCA. Serafín Jesús de Cruces Montes. Director Cátedra de Sostenibilidad y Vino UCA. Josefa Díaz Delgado. Presidenta de Skäl y de Presidenta de Honor de la AETC. Oliverio Rodríguez. Agricultor e Influencer.

11:45 h. Actividad de Networking con la APP para empresas. Actividad continua durante toda la feria en los Claustros de Santo Domingo.

11:45 h. Gymkana para estudiantes “Misión el poder del Jerez Local”. Reto gamificado para explorar comercios, productos y servicios jerezanos.

11.45 h. "Identifica tus talentos" Presentación de producto de la empresa Ellectia.. Gerardo Ariño. Ceo de Ellectia.

12:45 h. Ponencia “Identidad, cultura y territorio: el valor de lo nuestro en la nueva economía”. Sandra Morales.Influencer e Historiadora del Arte.

17:30 h. Ponencia “Reinventar lo cercano: marketing y diseño con IA al servicio del emprendimiento local”. Alba Caro. Especialista en Marketing y Publicidad.

Sábado 25 de octubre

11:30 h. Cuenta Cuentos Creativo: “Mi idea, mi mundo”. Miss Leiva.

12:30 h – Espectáculo de magia. Mago Bernabé.

13:15 h. Presentación de productos y servicios de empresa local.

17:30 h. Presentación de productos y servicios de empresa local.

18:30 h. Desfile de Moda de Jerez.

I.S. Unique, Flamenca Unlimited, Martina Teen, Ecue, Inefable, La Higuera de Grazalema, Pomposa Atelier, Fan-Toche y Moda Re.

Domingo 26 de octubre

12:30 h. Espectáculo de títeres “Los Músicos de Bremen”. TEJ Producciones.

13:45 h. Acto de Clausura de la Feria de Economía Local de Jerez.

Horario de la Feria de Economía Local de Jerez 2025

Viernes 24 de octubre de 10.00 h. a 14.30 h. y de 17.00 h. a 21.00 h.

Sábado 25 de octubre de 11.00 h. a 14.30 h. y de 17.00 h. a 21.00 h.

Domingo 26 de octubre de 11.00 h. a 14.00 h.

Entrada libre sujeta al aforo del espacio.